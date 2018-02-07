Açıkgöz ’ilaç sıkıntısı’ ve ’zam beklentisi’ ile ilgili konuştu

Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, ilaç sıkıntısı söylentilerine ilişkin, “Yerli ilaçlarda herhangi bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum” dedi. Açıkgöz, eczanelerde zam beklentisi nedeniyle stok yapıldığı iddiasıyla ilgili ise, “İlaç zammının serbest eczanelerde satılan ilaç yokluğuyla bir alakası yoktur. Zira ithalatçı firmalardan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilaç zammı ile alakalı konuda Sağlık Bakanlığının bu konuda tam yetkili ve otorite olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu oranların nispetinde ilaç zammı uygulanır. 2005’ten bu yana ilaç fiyatlarında çok büyük oranlarda 500 defadan daha fazla düşüş yaşanmasına rağmen son iki senedir euro kurunun artması ile birlikte ilaç sanayinde artış meydana gelmiştir. Bu ilaç zammı da 2017’deki euro kurunun artması ile birlikte 15 Şubat’ta açıklanması beklenen ve 20 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gereken yüzde 15’lik ilaç zammıdır. Fakat ilaç zammının serbest eczanelerde satılan ilaç yokluğuyla bir alakası yoktur. Zira ithalatçı firmalardan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Genelde göz tansiyon ilaçları ve ithal kapsamlı ilaçlarda şu an serbest eczanelerde hastalarımıza verecek ilaçlarımızı bulmakta büyük zorluk çekiyoruz. Bu konu ile alakalı Sağlık Bakanlığının zannedersem bir çalışması da var. İlaç firmaları ile ilgili görüşmeleri var. Fakat serbest eczanelerde bu ilaçları teminde zorluk çektiğimizde vatandaşlara bu reçeteleri karşılamakta bizler de zorluk çekiyoruz” dedi.
“Yerli ilaçlarda herhangi bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum”
Yerli ilaçlarda herhangi bir sıkıntı yaşandığını düşünmediğini ifade eden Başkan Adem Açıkgöz, “Yerli ilaçlarda herhangi bir sıkıntı yaşandığını düşünmüyorum. İthalatçı firmaların yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri ilaçlarda birtakım sıkıntılar var. Bunlar da kronik olarak altı, sekiz ayda çok az şekilde eczanelere verildiği için bunların yurt dışından ithalatı eğer yukarı çıktığı zaman eczanelerdeki teminde zorlukların kalkacağını düşünüyorum. Eczanelerin gelen zamlarla ilgili stok yaptıklarıyla alakalı ilaçlar bulunmadığı söyleniyor. Ben bu konuya çok fazla katılmıyorum. Eczaneler, eczaneye gelen hastalarına reçetelerini vermekle mükelleftirler. Hiçbir zaman Konya bölgesinde ben normal ilaçlarımı bulamıyorum dediği bir şikayet almadım. Az önce bahsettiğim ithalatçı firmaların yaptığı ilaçların temininde zorluk çektiğimizle alakalı sıkıntılar var. Ama onun haricinde genel zamla alakalı bir stok yapılmadığını düşünüyorum” diye konuştu.
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