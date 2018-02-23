Acil Çağrı Hizmetleri Vali Güvençer başkanlığında toplandı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu 2018 yılı Şubat ayı toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ayrıca Vali Yardımcıları Mehmet Yüce ve Ünal Çakıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hakan Eşitgen, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Levent Dinçer, İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mehmet Şinasi Yılmaz, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür Vekili Hasibe Körbalta, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Suat Keten, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Vekili Hakan Duman, Manisa Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Çaprazlı katıldı.

Toplantıda, mevzuat gereği üst kurul olarak yılda en az 2 kez şubat ve eylül aylarında toplandıklarını belirten Vali Mustafa Hakan Güvençer, “Pilot illerde uygulamaya başlayan, sonrasında 24 vilayette 112 Acil Çağrı Merkezi olarak faaliyete geçmiş ve bu 24 İlin içerisinde bütün birimleri ve bütün ilçeleri ile artık uygulanır hale gelmiş 17 ilden birisi Manisa. Sanıyorum bundan sonra uygulamaya geçecek iller ve birimler için de örnek teşkil edecek bir performans sergileyecektir. Bir taraftan vatandaşımızın artık 112 Acil Çağrı Numarasına karşı duyarlılığı ve bilgisi artarken, öte yandan asılsız ihbarlar konusunda da nispi bir düşüşümüz, bir başarımız var. İlk benzer toplantıyı yaptığımızda ilk brifingi aldığımda, yüzde 85 asılsız çağrı ile karşı karşıya iken, asılsız çağrı geçen yıl yüzde 75’e, bu yıl yüzde 70’e inmiş gibi görünüyor. Dilerim hepimizin ortak çalışması ile başarımız artar. Şahıslarınızda emek veren tüm kurum çalışanlarımıza, özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımıza, müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Güvençer’in konuşmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2017 yılı çalışmalarını ve çağrı istatistiklerini içeren brifing sundu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dedeler, sisteme dahil olan iller arasında tüm kurumları ve tüm ilçeleri ile aktif çalışan Konya, Hatay, Antalya, Isparta, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Niğde, Ankara, Muğla, Sivas, Kütahya, Düzce, Manisa, Balıkesir, Burdur, Denizli olmak üzere 17 il mevcut olduğunu belirtti. Manisa’da 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 2017 yılında ortalama yüzde 75 olan asılsız çağrının Ocak 2018 itibari ile yüzde 70’e düştüğünü aktardı. Sisteme gelen toplam çağrı sayısının 139 bin 926 olarak gerçekleştiğini, Kurum kuyruğuna aktarılan asıllı çağrıların 41 bin 479, asılsız çağrıların ise 98 bin 447 olduğunu ifade etti. Dedeler, 209 m alanda, çağrı alıcı 8 konsol bulunurken, 11 sağlık, 3 itfaiye, 2 jandarma, 5 emniyet, 1 AFAD, 1 orman olmak üzere, çağrı yönlendirici toplam 23 konsol ile hizmet verdiklerini aktardı.

Daha sonra Vali Güvençer başkanlığında istatistiki veriler katılımcılar tarafından değerlendirilip, 2018 yılı Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyet planı yapıldı.

Toplantı sonunda acil çağrı ihbar akışı ile ilgili canlandırma gerçekleştirildi.