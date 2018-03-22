Acil durumlar için minikler daha bilinçli

Mersin’in Tarsus ilçesinde ambulans hakkında eğitim vermek için ilkokula giden sağlıkçılar, miniklerin acil durumlar hakkında yetişkinlerden daha bilinçli olduğunu gördü.

Dr. Lütfi Kolukırıkoğlu İlkokulu’nun 1’inci sınıf öğretmenleri, acil durumlarla ilgili dersleri pekiştirmek için Medical Park Tarsus Hastanesi ambulansını ve görevlilerini davet etti.

Hastanenin acil tıp teknisyenleri Cihan Can ve Salim Koşar ile ambulans şoförü Abdüllatif Görgeç, okula giderek 1’inci sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Öğrencilere önce ambulans ve içindeki malzemeler hakkında ayrıntılı bilgi veren acil tıp teknisyenleri Cihan Can ve Salim Koşar, ardından bir ambulansın nasıl göreve çıktığını ve personelin hangi durumda neler yaptığını anlattı.

Acil tıp teknisyenleri, yaklaşık 150 öğrencinin büyük bir ilgiyle dinlediği teorik eğitimin devamında tek tek öğrencileri ambulansın içine alıp cihazları gösterdi. Eğitimin ardından acil tıp teknisyenlerinin sorduğu soruların tamamına öğrenciler doğru yanıt verdi. Minik öğrencilerin özellikle acil durumlarda hangi numaranın aranması, adres tarifinin nasıl yapılması, 112 numaralı hattın meşgul edilmemesi ve hasta taşıyan ambulansa trafikte yol verilmesi konusunda yetişkinlerden daha bilgili olduğunu gördü. Bazı öğrenciler büyüdüklerinde 112 Acil Servis’te çalışmak istediklerini söyledi.