Acil Tıp Teknisyenleri Diyarbakır’da toplandı

Diyarbakır’da, Acil Tıp Teknisyenleri Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Acil Tıp Teknisyenleri Haftası, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) tarafından Büyükşehir Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, İl Sağlık Müdür Sait Avar, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Levent Bayka, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık ve acil tıp teknisyenleri katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, yaptığı konuşmada, sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu ve acil tıp teknisyenlerinin de bu zincirin şifayı ilk ulaştıran kısmı olduğunu söyledi.
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