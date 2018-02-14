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Adana Şehir Hastanesi ‘Da Vinci’ ile şifa dağıtıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesi, Robotik Cerrahide (Da Vinci) son teknoloji ile hastalara şifa dağıtıyor.Ağırlıklı olarak; Üroloji, Jinekoloji, Genel Cerrahi, KVC ve KBB ameliyatlarında kullanılan Robotik Cerrahi ile operasyonlar küçük kesilerle gerçekleştiriliyor.

Adana Şehir Hastanesi ‘Da Vinci’ ile şifa dağıtıyor

Adana Şehir Hastanesi, Robotik Cerrahide (Da Vinci) son teknoloji ile hastalara şifa dağıtıyor.
Ağırlıklı olarak; Üroloji, Jinekoloji, Genel Cerrahi, KVC ve KBB ameliyatlarında kullanılan Robotik Cerrahi ile operasyonlar küçük kesilerle gerçekleştiriliyor. Daha az enfeksiyon riski, daha az ağrı, daha az kan kaybı ve hızlı iyileşme süreci gibi avantajlar sağlayan Robotik Cerrahi ile ameliyat olan hastalar konvansiyonel yöntemlere kıyasla kısa sürede taburcu olarak daha erken sosyal hayatlarına geri dönebiliyor.
Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Tuna Bilecik, cerrahi alanında teknolojinin geldiği son nokta olarak nitelendirilen Da Vinci Robotik Cerrahinin, hem cerrahlar hem de hastalar açısından çok sayıda avantaj sağladığını söyledi.
Da Vinci Cerrahi Sistemi ile robotik cerrahinin hasta ve cerrah için güven sağlayan teknolojik bir gelişme olduğunu belirten Op. Dr. Bilecik, “Laparoskopik, yani kapalı yöntem cerrahi operasyonlarda robotik sistemi kullanan cerrahlar ameliyat sırasında hassasiyet, esneklik ve kontrol kazanıyor. Geleneksel tekniklerle karşılaştırıldığında üç boyutlu, yüksek çözünürlüklü ve operasyon alanını büyütebilen kameralar sayesinde bölgenin daha iyi görülebilmesine olanak sağlıyor. Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların insan elinden çok daha küçük boyutlarda olması cerraha, ameliyatta eliyle ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla ulaşabilme imkanı sunuyor. Ayrıca Robotik Cerrahi görüntüde 10 kata kadar büyütme sağlayabiliyor. Bu da cerrahın ameliyat alanına daha fazla hakim olmasına olanak tanıyor. Cerrahlar, Robotik Cerrahiyi kullanarak, diğer yöntemlerle zor veya imkansız olabilecek hassas ve karmaşık operasyonları daha rahat gerçekleştirebiliyor” dedi.

Az ağrı ve hızlı iyileşme
Adana Şehir Hastanesi’nde uygulanan Robotik Cerrahide ameliyatların en ileri teknolojik cihazlar kullanılarak yapıldığını belirten Op. Dr. Bilecik, “Genellikle büyük kesilerle yapılan zor operasyonlar, Robotik Cerrahide mini kesilerle gerçekleştiği için hastalarımız açık operasyonlara oranla daha az ağrı hissediyor. Çoğu hastada çok az kan kaybı yaşandığı için kan nakline ihtiyaç duyulmuyor. İşlemlerin 8 milimetrelik 3-4 delikten yapılması nedeniyle ciltte estetik açıdan rahatsız eden iz kalmıyor. Hastanede yatış süresi kısalıyor. Küçük ameliyat kesisi ve daha az kan kaybı nedeniyle hastalarımız en komplike ameliyatlardan sonra bile 2-3 gün içerisinde taburcu olabiliyor. Ameliyat alanlarında oluşan hasarın minimal düzeye inmesi sayesinde de hastanın ayağa kalkması, normal fiziksel aktivitelerine kavuşması, iş ve sosyal yaşantısına dönmesi çok daha kolay ve hızlı oluyor” ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlar
Op. Dr. Tuna Bilecik, “Robotik Cerrahi hastanemizde, Üroloji ameliyatlarında (Sistektomi, Nefrektomi, Üreteral Reinplantasyon), Jinekoloji ameliyatlarında (Histerektomi, Myonektomi, Sakropolpopeksi), Genel Cerrahi ameliyatlarında (Obezite Cerrahisi, Nissen fundoplikasyon, Kanser ameliyatları, Donör nefrektomi, Splenektomi ); Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) ameliyatlarında (Mitral ralf replasmanı, Endoskopik atrial septal defect kapatılması) ve Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyatlarında (Oroferengeal, Larengeal ve Hipoferengeal rezeksiyon, ağız tabanı ve oral kavite rezeksiyonu) başarı ile kullanılmaktadır” diye konuştu.

Adana Şehir Hastanesi ‘Da Vinci’ ile şifa dağıtıyor

Adana Şehir Hastanesi ‘Da Vinci’ ile şifa dağıtıyor

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