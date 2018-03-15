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Adana Şehir Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 14:53 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık çalışanları, 1919 yılında işgali protesto etmek için bir araya gelen tıbbiye öğrencilerinin vatan savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart Tıp Bayramının 99.

Adana Şehir Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Adana Şehir Hastanesi’nde görevli doktor ve sağlık çalışanları, 1919 yılında işgali protesto etmek için bir araya gelen tıbbiye öğrencilerinin vatan savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart Tıp Bayramının 99. yıldönümünü kutladı.
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kutlama programı Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından TRT’ye hazırlatılan 14 Mart Belgeselinin sunumu ile başladı. 14 Mart’ın tarihçesi ve ortaya çıkış hikayesinin anlatıldığı belgesel gösteriminin ardından kürsüye gelen Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, Türkiye’de ilk kez Tıp Bayramı’nın 14 Mart 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirildiğini hatırlattı. İşgali protesto etmek için bir araya gelen tıbbiye öğrencileri tarafından başlatılan bu köklü geleneğin coşkuyla yaşatıldığını dile getiren Doç. Dr. Koray Daş, “Zor zamanda zor işler başaran ve bizim bugünlere ulaşmamızı sağlayan o dönemin hekimleri olan ecdadımızı minnetle yad ediyorum” dedi.
Konuşmasında sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara da değinen Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, “Fedakarca çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak farklı bir gözle bakmaya başladığımız zaman bize yönelen tehlikeleri azaltabileceğimizi düşünüyorum. Pozitif bakmaya, kendimizi rahat ve huzurlu bir hissetmeye başladığımız zaman bu durum klinik hizmetlerimize, insanlarla diyaloglarımıza yansıyor. Daha tolere edebilir bir kimliğe kavuşuyoruz. Sağlık sunumu ve klinik hizmetlerimizin kalitesi artıyor. Bu da bize pozitif döngü olarak dönüyor” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Rönesans Sağlık Yatırım İşletme Müdürü Mehmet Karakuş tarafından, Adana Şehir Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları adına Başhekim Koray Daş’a çiçek takdim edildi.
Klasik müzik dinletisinin de sunulduğu etkinlikte, üzerinde şehir hastanesinin fotoğrafının yer aldığı kutlama pastası Başhekim Doç. Dr. Koray Daş ve hekimler tarafından kesilerek konuklara ikram edildi.
Adana Şehir Hastanesi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programına doktor, hemşire ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Adana Şehir Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

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