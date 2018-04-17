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Adana Şehir Hastanesi’nde prostata kansız ve ağrısız çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 11:57 | Son Güncelleme

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, Adana Şehir Hastanesi’nde uygulanan Holmium Lazer Enekülasyon Prostat (HOLEP) yöntemi ile kansız ve ağrısız bir şekilde tedavi ediliyor.

Adana Şehir Hastanesi’nde prostata kansız ve ağrısız çözüm

Erkeklerin korkulu rüyası prostat, Adana Şehir Hastanesi’nde uygulanan Holmium Lazer Enekülasyon Prostat (HOLEP) yöntemi ile kansız ve ağrısız bir şekilde tedavi ediliyor. Çukurova Bölgesi’nde ilk kez Adana Şehir Hastanesi’nde uygulanan yöntem ile ameliyat edilen hastalar operasyondan 24 saat sonra taburcu olarak sosyal hayatlarına dönebiliyor.
40 yaşın üzerindeki her erkekte sıkça rastlanan prostat, Adana Şehir Hastanesi (AŞH) Üroloji Kliniği’nde uygulanan HOLEP yöntemi ile kabus olmaktan çıkıyor.
Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği doktorlarından Üroloji Uzmanı Dr. Güçlü Gürlen, lazer tekniği uygulanarak yapılan HOLEP ameliyatlarında büyüyen prostatın tamamen çıkarıldığını ve hastalığın tedavisinde başarılı sonuç alındığını söyledi. Dr. Gürlen, “HOLEP ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek, Holmium Lazerle kapalı olarak yapılan ve büyüyen prostat, kapsülünden ayrılarak çıkarıldığı bir yöntemdir. HOLEP ameliyatlarında prostat dokusu kapsüle kadar tamamen alındığı için hastalığın tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır. Tur olarak tabir edilen kapalı ameliyatlarda ise hastalığın tekrarlama ihtimali daha fazladır” dedi.
Kapalı ameliyatlara göre avantajlı
HOLEP yönteminin kapalı yöntem ameliyatlara göre önemli avantajları olduğunu hatırlatan Dr. Gürlen şunları kaydetti:
“Kapalı tur ameliyatları prostatın elektrikle kesildiği bir yöntemdir. Bu tür ameliyatlarda kanama ve acı hissi daha fazladır. Ama lazer teknolojisi kullanılan HOLEP yöntemi ile yapılan ameliyatlarda kanama ve acı söz konusu değildir. HOLEP’te iyileşme süreci de diğer ameliyatlara göre daha hızlıdır. HOLEP ile ameliyat edilen hasta 24’üncü saatte taburcu olabilir. Açık ameliyatlarda bu süre 1 hafta 10 günü bulurken, tur dediğimiz kapalı ameliyatlarda ise 4-5 günü bulabilmektedir. Enfeksiyon riskinin az olması ve erkeklikle ilgili sinirler üzerinde hiçbir zararlı tesiri bulunmaması nedeniyle de HOLEP, açık ve kapalı tur ameliyatlara oranla daha güvenli bir yöntemdir.”
Dr. Güçlü Gürlen, hasta konforunun öne çıktığı, kansız ve iyileşme süreci hızlı bir yöntem olduğu için HOLEP ameliyatların kalp hastaları ve by-passlı hastaların tedavisinde de güvenli bir şekilde uygulandığına dikkat çekti.
Türkiye’de belli başlı birkaç klinikte gerçekleştirilen HOLEP ameliyatının Çukurova Bölgesi’nde ilk kez Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde uygulandığını dile getiren Dr. Gürlen hasta profilini başta Çukurova Bölgesi olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen hastaların oluşturduğunu kaydetti. Yurt dışından gelen hastaların da olduğunu hatırlatan Gürlen, sağlık turizmiyle birlikte Adana Şehir Hastanesi’ne gelen hasta sayısında ciddi artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Adana Şehir Hastanesi’nde prostata kansız ve ağrısız çözüm

Adana Şehir Hastanesi’nde prostata kansız ve ağrısız çözüm

Adana Şehir Hastanesi’nde prostata kansız ve ağrısız çözüm

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