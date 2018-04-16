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Adana Şehir Hastanesi’ne “En İyi Hastane Uygulaması Ödülü"

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Teknolojileri Alanında "En İyi Hastane Uygulaması Ödülü" Adana Şehir Hastanesi’ne verildi.RFID Journal Dergisi tarafından 10-12 Nisan 2018 tarihlerinde, Orlando Orange County Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve dünyanın en iyi RFID teknoloji uygulamalarının belirlendiği törene Türkiye’yi temsilen Sağlık Bakanlığı MHRS Koordinatörü Yasin Yarbay ve Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Yunus Köleoğlu katıldı.Törende ödülü Sağlık Bakanlığı MHRS Koordinatörü Yasin Yarbay yetkililerin elinden aldı.Yapımına Mart 2015’de başlanan Adana Şehir Hastanesi’nde günlük 16 bin hastanın tamamen güvenli koşullarda ve hızlı hizmet alabilmesi için dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılılıyor.

Adana Şehir Hastanesi’ne “En İyi Hastane Uygulaması Ödülü"

RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Teknolojileri Alanında "En İyi Hastane Uygulaması Ödülü" Adana Şehir Hastanesi’ne verildi.
RFID Journal Dergisi tarafından 10-12 Nisan 2018 tarihlerinde, Orlando Orange County Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve dünyanın en iyi RFID teknoloji uygulamalarının belirlendiği törene Türkiye’yi temsilen Sağlık Bakanlığı MHRS Koordinatörü Yasin Yarbay ve Rönesans Holding Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Yunus Köleoğlu katıldı.
Törende ödülü Sağlık Bakanlığı MHRS Koordinatörü Yasin Yarbay yetkililerin elinden aldı.
Yapımına Mart 2015’de başlanan Adana Şehir Hastanesi’nde günlük 16 bin hastanın tamamen güvenli koşullarda ve hızlı hizmet alabilmesi için dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılılıyor. Bu teknolojilerden biri olan RFID Teknolojisi, bölgenin en büyük hastanesinde demirbaş kontrol-takibi, medikal malzemelerin takibi, hasta güvenliğinin sağlanmasının yanında hastaların bileklerine takılabilen uygulamalarla tüm tedavi aşamalarının güvenli bir şekilde organizasyonuna büyük katkı sağlıyor.

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