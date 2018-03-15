HABER

Adana'da 15 günlük bebeğe ameliyat

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Anne karnındayken bel ve kuyruk sokumu kısmında içi sıvı dolu keseyle doğan bebek, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ameliyat edildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, 15 günlük bebeğin bel ve kuyruk sokumu kısmında anne karnındayken oluşmuş sıvı dolu kese ameliyatla alındı.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'da yaşayan Ali ve Hanife Kaya çiftinin bebeği Furkan Mert Kaya doğduğunda, bel ve kuyruk sokumu kısmında içi omurilik sıvısıyla dolu kese tespit edildi.

Aile, bebek 15 günlükken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine başvurdu.

Burada Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz tarafından ameliyat edilen Furkan bebekteki, anne karnındayken oluşan 7 santimetre büyüklüğündeki kese alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yılmaz, mikrocerrahi tekniğiyle, omurilik ve omurilik sinirlerini normal kanala yerleştirerek bebeğin tedavisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, tedavinin zamanında yapılmasının önemine işaret ederek, "Biz bu tedaviyi hastamıza uygulamasaydık, ilerleyen zamanlarda bacaklarda felçlik ortaya çıkardı. Şu anda bacaklarını yaşıtları gibi hareket ettirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 günlük bebek adana Çukurova Üniversitesi operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

Başkan Karaçoban bir engelli vatandaşa daha yardım elini uzattı

Başkan Karaçoban bir engelli vatandaşa daha yardım elini uzattı

Kaymakam Çelik, sağlıkçıların bayramını kutladı

Kaymakam Çelik, sağlıkçıların bayramını kutladı

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

Butik hizmet anlayışında yeni dönem

Butik hizmet anlayışında yeni dönem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.