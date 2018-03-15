Adana'da 15 günlük bebeğe ameliyat

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, 15 günlük bebeğin bel ve kuyruk sokumu kısmında anne karnındayken oluşmuş sıvı dolu kese ameliyatla alındı.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'da yaşayan Ali ve Hanife Kaya çiftinin bebeği Furkan Mert Kaya doğduğunda, bel ve kuyruk sokumu kısmında içi omurilik sıvısıyla dolu kese tespit edildi.

Aile, bebek 15 günlükken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine başvurdu.

Burada Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz tarafından ameliyat edilen Furkan bebekteki, anne karnındayken oluşan 7 santimetre büyüklüğündeki kese alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yılmaz, mikrocerrahi tekniğiyle, omurilik ve omurilik sinirlerini normal kanala yerleştirerek bebeğin tedavisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, tedavinin zamanında yapılmasının önemine işaret ederek, "Biz bu tedaviyi hastamıza uygulamasaydık, ilerleyen zamanlarda bacaklarda felçlik ortaya çıkardı. Şu anda bacaklarını yaşıtları gibi hareket ettirebiliyor." ifadelerini kullandı.