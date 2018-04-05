Adana’da halka kadın kanserlerinde erken tanı ve tedavisinin önemi anlatıldı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanser Haftası dolayısıyla, halka yönelik Kadın Kanserlerinde Erken Tanı Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan ve Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların yakalandığı kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserine yakalanma oranının özellikle gelişmekte olan ülkelerde artışa geçtiğini bildiren Prof. Dr. Ali Ayhan, “Rahim ağzı kanserinden korunmak için tarama testlerini yaptırmanın yanında kişinin risk faktörlerini bilerek kaçınması da önemli. Bu kanser türü büyük çoğunlukla cinsel yolla bulaşan HPV adlı virüsün rahim ağzındaki hücrelerde neden olduğu değişiklikler sonucunda ortaya çıkıyor. Rahim ağzı kanserinden kurtulmak veya yakalanmamak için bizim en önemli önerimiz önce aşı ol sonra aşık olunması gerekiyor. Bu kansere yakalanmamak için en önemli yöntem budur" dedi.

Rahim ağzı kanseri eğer önlem alınmazsa öldürücü bir kanser olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayhan, “Rahim ağzı kanserlerinin önlemesinde 2 önemli yol mevcuttur. Birincisi aşı olmak. İkincisi ise devletimizin 30 yaşından itibaren her beş yılda bir ücretsiz olarak yaptığı tarama var. Bu taramalara katılarak erken tanıyla bu hastalığının farkına vararak önlem almak” diye konuştu.

Tarama testlerini yaptırmanın yanında kişinin risk faktörlerini bilerek kaçınmasının da önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç yaşta cinsel ilişkiden kaçınılması, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak ve cinsel partnerlerin sayısını azaltma temel önlemlerdendir. Bir önemli noktada şudur. Eşinizde HPV virüsünün çıkması eşinizin sizi aldattığı anlamına gelmemektedir. HPV alındıktan 10 yıl kadar sonrasında da çıkabilir. Burada en önemli detay öncelikle kadınlarımızın sağlıkları açısından rutin sağlık kontrolleri yaptırmaları gerekir. Kadınlarımızda daha sıklıkla görülen ve yine kadınlarımıza özgü hastalıkların tedavisinde erken tanı ve tedavi noktasında bu kontrol ve öneriler ciddi önem taşımaktadır.”