Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Derneği ve Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği işbirliğiyle Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında kadavra kursu ve video konferans etkinliği düzenlendi. Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen ve birçok önemli bilim insanının katıldığı ulusal nitelikteki etkinlikte çok sayıda kadavra üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi.
İlk gün kadavra üzerindeki kurslar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında 70 kursiyer takip ederken, ikinci gün ise video konferans sistemi ile 400’e yakın katılımcının takip ettiği konferanslarda 100’ün üzerinde konuşmacı bilimsel sunum yaptı.
KBB alanında dünyaca ünlü bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen konferanslarda birçok konu ele alındı. Etkinlik kapsamında birçok kurs da düzenlendi. Bu yıl ki kurslarda Rinoplasti, Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Kafa Tabanı konuları ele alındı.
70 KBB Uzmanı kadavra üzerinde ameliyat yaptı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özdemir 16. Video Konferanslar Kongresi’nin son 5 yıldır Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlendiğini belirterek, yurt dışından ithal ettikleri kadavralar üzerinde uzmanların çalışma olanağı bulduğunu söyledi.
Özdemir, ulusal düzeyde yapılan toplantılara kadavra üzerindeki kurslarda 70 genel konferanslara ise 400 KBB uzmanının katıldığına vurgu yaparken, kursların amacının KBB uzmanlarının hasta üzerinde ameliyat yapmadan önceki eğitim düzeylerini daha da ileriye taşımak olduğunu ifade etti.
1 kadavra üzerinde 2 asistan ameliyat yaptı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çukurova KBB Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer ise yapılan kurslarla ilgili en büyük desteği Çukurova Üniversitesi’nden aldıklarını belirterek, kadavra diseksiyon kurslarının da bilimsel etkinlikte olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi. Uzman ve asistanların KBB ameliyatlarını en ince ayrıntısına kadar yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ülkü Tuncer kurslarda 1 kadavraya 2 asistanın çalışma olanağı bulduğunu söyledi.
Bu yılki kurslarda ele alınan Rinoplasti, Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Kafa Tabanı konularına Prof. Dr. Ülkü Tuncer, Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Doç Dr. Özgür Tarkan koordinatörlük yaptı.
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor
Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Suriye hava sahası trafiği durdu
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum