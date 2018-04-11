Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Derneği ve Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği işbirliğiyle Kulak Burun Boğaz (KBB) alanında kadavra kursu ve video konferans etkinliği düzenlendi. Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen ve birçok önemli bilim insanının katıldığı ulusal nitelikteki etkinlikte çok sayıda kadavra üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi.

İlk gün kadavra üzerindeki kurslar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarlarında 70 kursiyer takip ederken, ikinci gün ise video konferans sistemi ile 400’e yakın katılımcının takip ettiği konferanslarda 100’ün üzerinde konuşmacı bilimsel sunum yaptı.

KBB alanında dünyaca ünlü bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen konferanslarda birçok konu ele alındı. Etkinlik kapsamında birçok kurs da düzenlendi. Bu yıl ki kurslarda Rinoplasti, Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Kafa Tabanı konuları ele alındı.

70 KBB Uzmanı kadavra üzerinde ameliyat yaptı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özdemir 16. Video Konferanslar Kongresi’nin son 5 yıldır Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlendiğini belirterek, yurt dışından ithal ettikleri kadavralar üzerinde uzmanların çalışma olanağı bulduğunu söyledi.

Özdemir, ulusal düzeyde yapılan toplantılara kadavra üzerindeki kurslarda 70 genel konferanslara ise 400 KBB uzmanının katıldığına vurgu yaparken, kursların amacının KBB uzmanlarının hasta üzerinde ameliyat yapmadan önceki eğitim düzeylerini daha da ileriye taşımak olduğunu ifade etti.