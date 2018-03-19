Türk Toraks Derneği, Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu ve Çukurova Şubesi tarafından “Dünya Uyku Günü” etkinlikleri kapsamında, uykunun önemine ve uyku bozukluklarına dikkat çekmek amacıyla “Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları” kursu düzenlendi.

Anemon Otel’de düzenlenen iki gün boyunca süren eğitime birçok çevre ilden doktorlar katıldı. Konu hakkında bilgi veren Türk Toraks Derneği, Uyku bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Özen Başaoğlu, Türk Toraks Derneği’nin, yirmi beş yıldan uzun süredir solunum hastalıklarında etkin koruma ve tedaviyi sağlamayı ve ulusal akciğer sağlığını geliştirmeyi amaçlayan bir dernek olduğunu bu kapsamda “Dünya Uyku Günü”nde Adana’da “Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları” kursu düzenlediklerini belirtti.

Çoğunluğu hekimlerden oluşan kursun doktorların hastalarındaki uyku bozukluklarını fark etmeleri için çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Başoğlu, “Uyanıkken yaşanan solunum sorunları kadar uykuda karşılaşılan solunum sorunları da derneğimizin ilgi alanları arasındadır. Türk Toraks Derneği kurulduktan kısa bir süre sonra oluşturulan Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu ile hekimlerin uyku hastalıkları konusunda eğitiminde öncü rol almaktadır" dedi.

Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu yönetim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu obstrüktif uyku apne sendromunun en sık karşılaşılan uyku bozukluklarından biri olduğunu, buna karşın hem halk, hem de hekimler arasında çok iyi tanınmadığını belirtti.

Habeşoğlu, obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında bilinen adı ile uyku apnesinin uyku sırasında yineleyen üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalma ile karakterize bir sendrom olduğunu söyleyerek, “Horlama, yetersiz ve kalitesiz bir uyku ve buna bağlı olarak gündüz yorgunluk, aşırı uyku hali, dikkatsizlik gibi yakınmalara neden olan bir hastalıktır. Ayrıca başta tansiyon yüksekliği, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve kalp krizi olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine neden olmaktadır. Tedavi edilmeyen uyku apneli hastalarda trafik kazası geçirme riskinin en az 3-4 kat arttığı kanıtlanmıştır” diye konuştu.