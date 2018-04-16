Adana’da Skolyoz hastalıkları toplantısında uzmanları buluştu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi ve Travmotoloji Anabilim Dalı tarafından bölgedeki doktorlara yönelik 3’üncü Bölgesel Eğitim Toplantısı düzenlendi.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen, “Adölesan İdiopatik Skolyoz” konusunun ele alındığı eğitim toplantısı, Çukurova bölgesinde ve çevre illerde görev yapan çok sayıda ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi, beyin cerrahi uzmanları ve fizyoterapistlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üçüncüsü düzenlenen Bölgesel Eğitim Toplantısı’nın doktorlar için önemine vurgu yapan Prof. Dr. Murat Ali Hersekli, “Bu toplantılarda her sene birçok önemli konuya değiniyoruz. Her yıl bu toplantılara katılım bir öncekinden daha fazla oluyor. Böylesi önemli toplantılar biz doktorların kendi alanlarından ilerlemesi adına da çok önemli katkılar sağlıyor” dedi.

İki oturum halinde düzenlenen toplantının “Klinik Değerlendirme, Sınıflandırma ve Cerrahi Endikasyonlar” konulu ilk oturumu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Metin Özalay Başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Ümit Özgür Güler tarafından gerçekleştirildi. Ardından, Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz tarafından “AIS’de Korse ve Egzersiz Tedevi” konusunda güncel bilgiler paylaşıldı.

“AIS’de Cerrahi: Füzyon Seviyeleri Tayini ve Düzeltme Manevralı” adlı 2. oturumda ise Prof. Dr. Gürkan Özkoç’un başkanlığında, Prof. Dr. Emre Acaroğlu konuyla ilgili bilgiler verdi. Bunun yanı sıra 2. oturumun sonunda “Vaka Takdimleri ve Tartışmalar” kısmının oturum başkanlıklarını ise Prof. Dr. Metin Özalay, Prof. Dr. Emre Acaroğlu, Prof. Dr. Abtullah Milcan, Prof. Dr. Mustafa Uysal, Prof. Dr. Cenk Özkan, Doç. Dr. Mustafa Çeliktaş düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.