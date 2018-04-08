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Adatıp Hastanesi’nden kanserle savaş haftası bilgilendirme etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nin, Serdivan’da bulunan bir AVM’de halka açık olarak düzenlediği ‘Kanserle Savaş Haftası Bilgilendirme Etkinliği’ yoğun bir katılımla gerçekleşti.Hastanede görev yapan 4 uzman hekim ve 1 psikolojik danışmanın ayrı ayrı sunum yaparak, kanser tedavisi ve kanserden korunmanın önemini anlattığı etkinlik sırasında, izleyicilerden gelen sorular da cevaplandı.

Adatıp Hastanesi’nden kanserle savaş haftası bilgilendirme etkinliği

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nin, Serdivan’da bulunan bir AVM’de halka açık olarak düzenlediği ‘Kanserle Savaş Haftası Bilgilendirme Etkinliği’ yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Hastanede görev yapan 4 uzman hekim ve 1 psikolojik danışmanın ayrı ayrı sunum yaparak, kanser tedavisi ve kanserden korunmanın önemini anlattığı etkinlik sırasında, izleyicilerden gelen sorular da cevaplandı. 2 saat süren etkinlik sırasında, hekimlerin kanserle ilgili verdiği bilgiler dikkatle dinlendi. Etkinlik sonunda ise izleyiciler doktorlarla görüşerek, detaylı bilgiler aldı.

Adatıp Hastanesi’nden kanserle savaş haftası bilgilendirme etkinliği

Adatıp Hastanesi’nden kanserle savaş haftası bilgilendirme etkinliği

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