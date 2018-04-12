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Adatıp, SAÜ’de ‘Kariyer Günlerine’ katıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 19:04 | Son Güncelleme

Özel Adatıp Sağlık Grubu, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ne katıldı.

Adatıp, SAÜ’de ‘Kariyer Günlerine’ katıldı

Özel Adatıp Sağlık Grubu, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ne katıldı. İnsan Kaynakları Departmanının yer aldığı etkinliğe öğrencilerin ilgisi büyük oldu.
SAÜ tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ne Özel Adatıp Sakarya Hastanesi İşletme Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü Selda Çınar başta olmak üzere, Sakarya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serap Ay, İstanbul Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Çiğdem Çolak, İK Uzmanı Buket Özbayhan ve Sakarya Hastanesi İK çalışanları etkinliğe katıldı. Selda Çınar’ın sunum yaptığı etkinliği dikkatle dinleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, merak ettikleri soruları yönelterek, cevaplarını öğrendiler. Özel Adatıp Sağlık Grubu’nun personel yapılanmasıyla ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı sunumda, özellikle çalışan memnuniyeti ve mutluluğunun önemine değinildi.

Adatıp, SAÜ’de ‘Kariyer Günlerine’ katıldı

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