ADH’de bağırsak kanserinde kapalı ameliyat dönemi

Aydın Devlet Hastanesi’nde kolon ve rektum kanseri hastaları kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyat ediliyor. Hastalar daha kısa surede ve açık cerrahiye kıyasla daha kaliteli bir süreç geçirerek sağlıklarına kavuşarak taburcu ediliyor.

Son 2 ay içerisinde kalın bağırsağın çeşitli yerlerinde kanser olan 8 hastanın ameliyatı kapalı (laparoskopik) ameliyat tekniği ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Operasyonlar Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op.Dr.Ali Duran öncülüğünde Genel Cerrahi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Op. Dr. Ali Duran kapalı yöntemle gerçekleştirilen bu ameliyatlarla hastalara yüksek yaşam kalitesi, daha az ağrı, daha iyi kozmetik ve açık cerrahi kadar tatmin edici onkolojik sonuçlar sunabildiklerini anlattı. Laparoskopik ameliyatların, karın içerisinde ve ameliyat alanlarında daha az hasar meydana getirdiğini ve iyileşmenin daha kolay ve hızlı olduğunu vurguladı. Karın içinde ulaşılması en zor bölgelere bile laparoskopi yöntemiyle rahatlıkla ulaşılabildiğinin, bu sayede tedavi başarısının arttığının altını çizdi. Dr.Duran, hastaların ameliyat sonrası yaşamlarına daha konforlu dönmeleriyle birlikte onkolojik tedavilerinin de hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Kanser cerrahisinde gerek açık gerekse kapalı yöntemle yapılan bütün ameliyatlarda belirli risklerin olduğunu belirten Op. Dr.Ali Duran, laparoskopik cerrahinin de kendine has komplikasyonlarının olduğunu ancak bu teknik için özel eğitim almış bir cerrahi ekip tarafından yapıldığı zaman açık cerrahi metod kadar güvenli olduğunu iletti.

Bu tür ameliyatların Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde artık daha sık yapılacağını belirten Op.Dr.Ali Duran tanı alan hastaların paniğe kapılmadan Aydın Devlet Hastanesine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca Mart ayının kolon (kalın barsak) kanserinde farkındalık ayı olduğunun altını çizen Op.Dr.Ali Duran 50-70 yaş arasındaki kişilerin KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ve aile hekimlerine giderek ücretsiz bir şekilde GGK (Dışkıda gizli kan) bakılarak tarama programına girmeleri gerektiğini vurguladı.