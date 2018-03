Adıyaman’da ilk defa Hidrosefali Ameliyatı yapıldı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilke imza atarak Adıyaman’da ilk defa Hidrosefali (Endoskop ile beyin içine girilerek su toplama) ameliyatı yapıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necati Üçler, Yrd. Doç. Dr. Ş.Cem Yücetaş ve Op. Dr. Can Sarıca tarafından Hidrosefali ameliyatı yapıldı. Adıyaman’da yaşayan 15 yaşındaki bayan hastaya, baş ağrısı şikayeti ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahi servisinde tetkikler ve incelemeler sonrasında beyinde suya rastlandı ve baş ağrısı rahatsızlığın da bundan kaynaklandığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necati Üçler, Yrd. Doç. Dr. Ş.Cem Yücetaş ve Op. Dr. Can Sarıca’nın kontrolünde beyine endoskop yardımıyla girilerek, kamera sistemiyle beyindeki su başarılı bir operasyonla alındı.

Hastaya uygulanan operasyonu açıklayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necati Üçler, “Bu yöntem ilk kez 1923 yılında başarılı bir şekilde uygulanmış olsa da, yaygın kullanıma geçmesi 90’lı yılları bulmaktadır. Ülkemizde de son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Doğru hasta seçimi ile birlikte birçok hidrosefali hastası bu yöntem ile santlara bağımlılıktan kurtulmuştur. Bizim de hedefimiz bu tedaviyi başarılı bir şekilde uygulayıp sadece Adıyaman’daki değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok çocuğu şant ihtiyacından kurtarmaktır. İlk başarılı ameliyatımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Hastane olarak önemli bir operasyonu gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Hastane olarak gerek branşlarında uzman hekimlerimiz, hastane çalışanlarımız ve modern cihazlarımızla sadece Adıyaman halkına değil, bölgemize ve farklı illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz bünyesinde bir biri ardına önemli operasyonlara imza atarken son olarak 15 yaşındaki hastamıza hastanemiz hekimlerinden Yrd. Doç. Dr. Necati Üçler, Yrd. Doç. Dr. Ş.Cem Yücetaş, Op. Dr. Can Sarıca tarafından başarılı bir operasyon yapılmıştır. Başarılı operasyona imza atan hekimimize ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.