ADÜ hastanesinde hasta okulu açılıyor

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hastalıklarla mücadele için "Hasta Okulu ve Sağlıklı Yaşam" programı başlayacak.
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından, hasta ve hasta yakınlarının hastalıklarla ilgili farkındalığını artırmak, halkı erken teşhisle bilinçlendirmek adına Hasta Okulu ve Sağlıklı Yaşam Programını hayata geçirilecek.
Hasta ve hasta yakınlarını, hastalıklarla ilgili bilgilendirmek, tedavi sürecine uyum sağlamalarını ve taburculuk sonrası süreçte karşılaşılacakları zorluklarla nasıl baş edilebileceğinin alanında Uzman Hekimler tarafından anlatılacağı Hasta Okulu’nda, hastaların doğru bilgiye ulaşmaları, akıllarına takılan tüm soruların yanıtını bulmaları sağlanacak.
Her hafta farklı konular ve hekimlerle buluşacak olan vatandaşların geleceğine sağlıkla ışık tutmayı amaçlayan programla, “İnsana yapılan yatırım, Dünyaya yapılan yatırımdır” anlayışıyla hareket edilecek.
Hasta Okulu ve Sağlıklı Yaşam Programının ilki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ve Doç.Dr.Elif Aydın tarafından Osteoporozu (Kemik Erimesi) tanıma ve korunma yöntemleri ile ilgili verecekleri eğitim ADÜ AİSYEM Salonu’nda 12 Nisan’da gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak.
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