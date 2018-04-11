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ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleşen endoskopik cerrahi ameliyatı, öğretim üyeleri bloğu seminer salonuna canlı yayın sistemi olarak aktarıldı.Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyatın canlı cerrahi yayın izlenmesine Rektör Prof.

ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleşen endoskopik cerrahi ameliyatı, öğretim üyeleri bloğu seminer salonuna canlı yayın sistemi olarak aktarıldı.
Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyatın canlı cerrahi yayın izlenmesine Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Başhekim Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Vahit Yıldız, Hastanemiz Başmüdürü Oktay Pahsa, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyeleri ile diğer bölümlerden misafir Öğretim Üyeleri ve teknik ekip katıldı.
Kurulmuş olan sistem ile yapılacak bilimsel toplantılar ve eğitimlerde ameliyathaneden canlı yayın imkanı ve ses iletişimi sağlanmakta olup, derslikte bulun kişiler ameliyat odasındaki ekibe direkt sormak istediklerini sorabilecek ve interaktif bir eğitim/etkinlik mümkün olabilecek.
Sistem geliştirilip robotik cerrahi uygulaması da başladığında, uzak merkezlerden ameliyat yapabilme imkanının da mümkün olabileceğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin, “Bu sistemin kuruluşunda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a, Rektör Yardımıcısı Prof.Dr. Recai Tunca’ya,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ’a, Başhekimimiz Doç. Dr. Mücahit Kapçı’ya, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyelerine, özellikle ameliyatı ekibiyle gerçekleştiren ve sistem kuruluşunda öncülük eden Dr. Öğretim Üyesi Meryem Kürek Eken’e, Hastane Müdürüne ve Teknik Ekibe teşekkür ederiz” dedi.
Canlı cerrahi uygulaması sonrasında Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, sistemin kongre merkezine ve dersliklere de aktarılabilmesi konusunda çalışmaların yapılması ve tamamlanmasıyla daha iyi eğitim imkanlarının sağlanabileceğini belirtti.

ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

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