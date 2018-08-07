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Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Estetiğin devleri ‘Aestheticstanbul’ sempozyumunda bir araya gelecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek sempozyum içler dünyanın gözü İstanbul'a çevrilecek. Peki Aestheticstanbul 2018 ne zaman gerçekleşecek? Aestheticstanbul 2018 katılım için nereye başvuru yapılıyor? Aestheticstanbul 2018 kayıt işlemleri nereden yapılıyor? İşte Aestheticstanbul 2018 ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

Aestheticstanbul için geriye sayım başladı. 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında dünyanın gözü İstanbul’a çevrilecek.Estetiğin devleri Türkiye’de ilk kez ‘Aestheticstanbul’ sempozyumunda bir araya gelecek. 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Fairmont Quasar'da düzenlenecek olan sempozyumda estetiğin yeni trendleri, dünyada kullanılan en yeni teknikler ilk kez katılımcılarla buluşacak. Aestheticstanbul Sempozyumu’nun pek çok başarıya imza atması bekleniyor.Sempozyumun bilimsel başkanı, Yunanistan’ın ünlü plastik cerrahlarından Aris Sterodimas, canlı yayında interaktif olarak estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirecek.

Aris Sterodimas

ESTETİK ÜSSÜNDE İLK BULUŞMA

Sempozyum kapsamında yapılacak uygulamalarla ilgili olarak ve son kontrollerin sağlanması için "Türkiye’nin estetik üssü" Estetik International’ı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Dr. Aris Sterodimas ayrıca Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile de bir estetik operasyona katıldı. Sempozyum ve gerçekleştireceği canlı estetik operasyonuyla ilgili heyecanını dile getiren Sterodimas, yeni operasyon tekniklerini dünyanın önde gelen plastik estetik cerrahları ile birlikte katılımcılara sunuyor olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

İNTERAKTİF SEMPOZYUM

Estetik dünyası için büyük önem taşıyan Aestheticstanbul 2018, katılımcılara, son teknolojik ve sistematik metotları interaktif şekilde uygulamalı olarak izleme şansı sunacak. 3 gün sürecek olan sempozyum katılımcıları aynı zamanda büyülü tarihi dünya şehri İstanbul’u da gezme şansını yakalayacaklar.

Katılımcılar http://aestheticstanbul.com adresinden başvuru ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Aestheticstanbul 2018 Kayıt Katılım başvuru

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