Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

Aestheticstanbul için geriye sayım başladı. 31 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında dünyanın gözü İstanbul’a çevrilecek.Estetiğin devleri Türkiye’de ilk kez ‘Aestheticstanbul’ sempozyumunda bir araya gelecek. 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Fairmont Quasar'da düzenlenecek olan sempozyumda estetiğin yeni trendleri, dünyada kullanılan en yeni teknikler ilk kez katılımcılarla buluşacak. Aestheticstanbul Sempozyumu’nun pek çok başarıya imza atması bekleniyor.Sempozyumun bilimsel başkanı, Yunanistan’ın ünlü plastik cerrahlarından Aris Sterodimas, canlı yayında interaktif olarak estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirecek.

ESTETİK ÜSSÜNDE İLK BULUŞMA



Sempozyum kapsamında yapılacak uygulamalarla ilgili olarak ve son kontrollerin sağlanması için "Türkiye’nin estetik üssü" Estetik International’ı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Dr. Aris Sterodimas ayrıca Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile de bir estetik operasyona katıldı. Sempozyum ve gerçekleştireceği canlı estetik operasyonuyla ilgili heyecanını dile getiren Sterodimas, yeni operasyon tekniklerini dünyanın önde gelen plastik estetik cerrahları ile birlikte katılımcılara sunuyor olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.