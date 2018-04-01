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Afrin'de bir sivil personelin şehit olması

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarımızdan UMKE görevlisi Burak Tatar, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit oldu" - "Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın, Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın başladığı ilk günden itibaren vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılara müdahale eden çalışanların, ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettiklerini vurguladı.

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarından UMKE görevlisi Burak Tatar'ın, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olduğunu" bildiren Demircan, şunları kaydetti:

"Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."

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