Afrinlilerin sağlığı Türk hekimlerine emanet

Zeytin Dalı Harekatı sonrası teröristlerden arındırılan Afrin’de Türk hekimleri kırsal alanda sağlık hizmeti vermeye başladı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın sonlanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı ekipleri bölgeye gidip yerinde incelemelerde bulunarak, sağlık hizmetleri planlaması yaptı. Buna göre, Afrin’de 1 hastane, 1 Mobil Sağlık Aracı ve 1 Mobil Sağlık Tırı ile 9 Nisan 2018 tarihinden itibaren sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Afrin’de verilen sağlık hizmeti kapsamında 8’i hekim olmak üzere toplam 25 personel görev yapıyor.

24 saat esasına göre hizmet verecek sağlık personelinin 3 günde bir nöbet gelecek şekilde çalışması öngörüldü. Bu nedenle 1 aylık süreçte toplam 58 personelin görevlendirilmesi yapılacak.

Afrin Hastanesinde 1’i acil servis, 2’si poliklinikte görevli uzman hekim ve diğer sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip tarafından ilk iki günde 22 hastanın muayenesi ve tedavi planlaması yapılarak ilaçları verildi. 2’si hekim, 5 personelin görev aldığı Afrin’deki Mobil Sağlık Tırında ise aynı süreçte 119 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

Cinderes’deki Mobil Sağlık Aracında ise 1 hekim, 1 sağlık çalışanı ve şoför görev yapıyor. Ekip ilk iki günde 160 hastanın muayenesini gerçekleştirerek ilaçlarını verdi.

Bölgede 9-10 Nisan tarihleri arasında toplam 301 hastanın muayene ve tedavisi yapıldı.

Sağlık hizmetleri kapsamında, bölgede 6 sağlık personelinin görev yaptığı 2 ekipli ambulans da konuşlandırıldı.

Mevcut Afrin Hastanesinde ve mobil sağlık araçlarındaki görevlendirmeler, hizmete esas tüm tedarik ve lojistik hizmetleri ile sarf malzemeleri Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce karşılanıyor.