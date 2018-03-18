Afyonkarahisar’da öğrencilerden kan bağışına destek

Afyonkarahisar’da "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganı ile Türk Kızılay’ın kan bağışı alımı öğrencilerden büyük destek görüyor.
Erenler mahallesi Gençlik Park önünde Türk Kızılay’ı gezici kan toplama aracı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türk Kızılay yetkilileri kan bağışının çok önemli olduğunu ve kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışı yapma hassasiyeti göstermesini beklediklerini söyledi.
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