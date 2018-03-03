Ağabeyi gibi umutla kalp nakli olmayı bekliyor

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'da genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olan 6'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar (12), geçen Ocak ayında kalp nakli olarak sağlığına kavuşmaya başlayan lise 1'inci sınıf öğrencisi ağabeyi Seyfi Taşpınar (15) gibi umutla kalp nakli bekliyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Barış Taşpınar (42), buruk sevinç yaşıyor. 3 erkek çocuğundan 2'sinin doğuştan genetik kas hastası ve kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu belirten Barış Taşpınar, çocuklarından Seyfi'ye kalp nakli yapılmanın mutluluğunu yaşarken, umutla küçük oğlu Buğra'ya da nakil yapılacağı günü bekliyor.

Yıllardır kalp nakli bekleyen kardeşlerden lise 1'inci sınıf öğrencisi Seyfi Taşpınar'a, geçen ocak ayında İstanbul'da kalp nakli yapıldı. Raporlu olan ve okuluna devam edemeyen Seyfi, bir an önce iyileşerek okuluna devam etmek istediğini belirterek, kendisine organ bağışında bulunan aileye de teşekkür etti.

Ağabeyine kalp nakli yapılmasına çok sevinen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Buğra Taşpınar da halen okula gitmeyerek raporlu evde dinlendiğini ve ilaçlı tedavi gördüğünü anlatarak, umutla kalp nakli olacağı günü beklediğini söyledi.