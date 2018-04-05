DUYGU YENER - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Üyesi Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, özellikle ağır vasıta kullanan şoförlerin kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şah damarı tıkanıklığının kalp damarlarındaki tıkanıklık gibi çok ciddi bir sağlık problemi olduğunu belirterek, şah damarı tıkanan kişide felç durumunun ortaya çıktığını bildirdi.

Halk arasında inme olarak bilinen felç durumunda kişide kalıcı hasarın oluşabileceğine dikkati çeken Bardakçı, "Şah damarındaki tıkanıklıklar aynı zamanda kalp damarındaki tıkanıklıkların da habercisidir. Bu tıkanıklığın ne zaman nerede olacağını saptamak mümkün değildir. Burada önemli olan kişinin kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekir." dedi.

Ağır vasıta kullanan ya da uzun yol yapan kişilerin mutlaka kalp ve damar kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bardakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik sadece kişinin kendine ait bir sorumluluk değildir. Farkında olmadan karşı tarafın da sorumluluğunu alabiliyor. Bu durumda şah damarı tıkanıklıkları trafik kazalarının büyük bir bölümününün nedenleri arasında yer alıyor. Sebebi anlaşılamayan trafik kazalarının birçoğunda aslında kalp ve şah damarı tıkanıklıkları sorumludur. Trafiğe çıkıyorsak mutlaka kalp ve damar kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Sadece kendimiz değil, diğer sürücüleri de risk altına atıyoruz."