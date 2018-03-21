Ağız kokusu fazla et tüketenlerde daha yaygın görülüyor

Ağız kokusunun nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, hayvansal gıdalardan zengin beslenen kişilerde ağız kokusunun daha yaygın görülebileceğini söyledi.

Beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan ağız kokularının yüzde 90’ının ağız boşluğunda yer alan organlarla ilişkili olduğunu belirten Op. Dr. Ali Osman Aksoy, “Bunların da yüzde 50’si dil ve dil arkasında oluşan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Hayvansal gıdalardan zengin bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde ağız kokusu daha sık görülmektedir. Çünkü protein içeriği yüksek olan gıdalar, ağız içerisindeki bakterilerle parçalanıp sülfür bileşiklerini oluşturur. Bu da kokuya neden olur. Ancak ağız kokusu kronik hale geldiğinde, önemli bir hastalığın belirtisi olarak düşünülmelidir” dedi.

Ağız kokularının önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ali Osman Aksoy, ağız kokusu nedenlerinin başlıcalarını şöyle sıraladı:

“Ağız içindeki bakteriler yemek artıklarını parçalayarak sülfür bileşiminin ortaya çıkmasına, dolayısıyla da kokuya neden olur. Diş eti ve diş hastalıkları, ağız kokusunun kaynağı olabilmektedir. Ağız kuruluğuna neden olan bazı ilaçlar kötü kokuya yol açabilir. Burundan nefes alamayan ve solunumunu ağızdan yapmak durumunda kalan kişilerde ağız kokusu sorunu görülmektedir. Koku, özellikle sabahları sıklıkla görülür. Mide rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği de bazı durumlar da ağızdaki kokunun kaynağı olabilir. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ile özellikle yetişkinlerde kronik bademcik iltihabı ve kronik sinüzit ağız kokusunun önemli nedenlerini oluşturur. Sigara kullanan ve ağız hijyenine dikkat etmeyen kişilerde de kalıcı olmayan ağız kokusu sorunu ortaya çıkabilir.”