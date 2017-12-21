Ağız kokusunun tedavisi için nedeni iyi saptanmalı

İSTANBUL, (DHA)-ALTINBAŞ Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpci ağız kokusunun nedeninin tespit edilebileceğini ve bu kokunun ağız dışı ve içi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade etti. Ağız kokusunun ağız dışı nedenlerinin arasında yarık damak, sinüs veya bademcik itihabı, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları veya diğer akciğer enfeksiyonları, reflü ve mide rahatsızlıklarında tespit edilen helicobacterpylori bakterisinin yer alabileceğini belirtti. Kontrolsüz diyabet olgularındaki aseton benzeri kokunun, böbrek yetmezliği hastalarındaki üremik nefesin de ağız dışı kaynaklı ağız kokusunun örnekleri arasında sayılabileceğini ve bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da ağız kokusu görülebileceğini ifade etti.

"TOPLUMUN YÜZDE 50'SİNDE AĞIZ KOKUSU GÖRÜLEBİLİYOR"

20 yaşın üstündeki bireylerde ağız kokusunun daha sık görüldüğünü ve toplumun en az yüzde 50'sinde problemle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. İpci sözlerine şöyle devam etti: "Ağız kokusu ile hastalar sıklıkla sabah uyanınca karşılaşırlar. Bu koku genellikle geçicidir. Uyku sırasında fizyolojik tükürük akışının azalması, uykuda yanak ve dudakların yaptığı fizyolojik temizliğin yapılamıyor olması ve uyku öncesi gerekli ağız hijyen girişimlerinin yapılmamış olması bu tip bir ağız kokusunun nedenleri arasında sayılabilir. Açlık da benzer bir ağız kokusuna neden olabilir. Bu tip ağız kokusu yemek yeme ve ağız içi temizlik ile giderilebilir. Yaşam biçiminin bir sonucu olarak da ağız kokusu ile karşılaşılabilir. Baharat, soğan, sarımsak, lahana, karnabahar, turp, sigara ve alkol tüketimi sonrasında yine ağız kokusu ile karşılaşılabilir. Sülfür içeren uçucu bileşiklerin oluşması, ağız içerisinde gıda artıkları nedeniyle veya ağız dışı kaynaklı olarak solunum organlarında, bu tip ağız kokusuna neden olur. Tütün uçucu sülfür bileşikleri içerir ve bu bileşikler kısmen özellikle sigara içen bireylerde ağız kokusuna neden olur. Tütün ürünleri aynı zamanda ağız kuruluğu ve periodontal hastalığa da neden olabilir, bu iki durumda ağız kokusuna sebep olabilir. Bu tip ağız kokusunu gidermede en etkili yöntem bu tip gıdalardan kaçınmak ve alışkanlıklardan uzak durmaktır. "