Ağız sağlığınızdaki aksama bu hastalıkların habercisi olabilir

Ağız ve Diş Sağlığınızdaki Problemler Tüm Vücudunuzu Etkileyebilir Ağız sağlığı denildiğinde pek çoğumuzun aklına önce dişler ve diş etleri geliyor. Oysa ağız sağlığı, genel sağlığımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Çürük bir dişin vücuttaki diğer organların sağlığını da etkileyeceğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Dt. Melih Özgen, "Dişlerde gizlenmiş bir enfeksiyon kalp, böbrek, damarlarda birçok hastalığa neden olabilir” diyor. Ağız sağlığı denildiğinde akla ilk olarak dişler ve diş etleri gelse aslında oral sağlık bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Oral, yumuşak dokuları, sert ve yumuşak damağı, ağız içini ve boğaz mukozasını, dili, dudakları, tükürük bezlerini, çiğneme kaslarını, alt ve üst çeneyi de içeriyor. Tüm besinler ağız yoluyla vücuda alınıyor, dişlerle parçalanarak sindirime hazırlanıyor. Bu nedenle ağız ve dişlerin temizliği genel sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Ağız sağlığının dişlerin düzenli fırçalanmasıyla kazanılacağını belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Dt. Melih Özgen, düzenli fırçalama ve diş hekimi kontrollerinin çürük oluşum riskini azalttığını hatırlatarak “Hastalıklı dişler, ağız sağlığını etkilediği gibi insan vücudundaki diğer organların sağlığını da etkiler. Sağlıklı dişlere ve diş etlerine sahip değilseniz daha sık hastalanabilirsiniz. Dişlerde gizlenmiş bir enfeksiyon kalp, böbrek, damarlarda birçok hastalığa neden olabilir” diyor.

**DİŞLER GÜNDE İKİ KEZ FIRÇALANMALI Ağız ve diş sağlığının küçük yaşta alışkanlıkla başlayan bir süreç olduğuna dikkat çeken Dr. Dt. Melih Özgen, şunları söylüyor: “Dişler günde iki defa fırçalanmadığında, ağızdaki artıklar bir süre sonra dişlerin üzerine tutunur. Bu tutunma yaklaşık 12 saat sonra plak halini alır. 24 saat sonra ise artık fırça ile temizlenemeyecek düzeye erişir. Oluşan bu plak bir süre sonra mikroorganizmalar için besi yeri haline gelir ve çoğalan mikroorganizmalar bir süre sonra dişin minesini harap eder. Bu sorun erken aşamada tespit edilirse çözümü mümkün ve kolaydır. Ancak eğer dişin üzerinde bir çukur oluşmaya başlarsa artık geri dönüşümü olmayan bir yola girilir. Geleceğimizi tehdit eden temel sağlık sorunları olarak görülen koroner kalp hastalıklarının da, kanserlerin de vücuttaki “iltihaplanma” süreçleri ile yakın bir ilişkisi vardır. İltihaplanmanın yaşlanmayı hızlandırdığı, romatizmal hastalıklardan obeziteye, bağışıklık problemlerinden, böbrek ve karaciğer sorunlarına pek çok alanda sağlığı tehdit ettiği bilimsel bir gerçektir.”