Ağız sağlığınızdaki aksama bu hastalıkların habercisi olabilir

DİŞ ETİ HASTALIKLARI DİYABETİN ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR



Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki en önemli ölüm nedenleri arasında yer alan kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik solunum hastalıkları ve kanserin her yıl yaklaşık 36 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bütün bu hastalıklar ile ağız ve diş sağlığını etkileyen hastalıklar aynı risk faktörlerini taşıyor. İşte tam da bu nedenle ağız ve diş sağlığının korunması genel sağlığımızın korunmasında en önemli ve birinci koşulu oluşturuyor. Yaşlandıkça oluşan diş kayıpları, çiğneme yeteneğini olumsuz etkileyerek sağlıklı beslenmeyi güçleştiriyor. Ağızda oluşan enfeksiyonlar ize zatürree riskini, diş eti hastalıkları ise diyabet ve kalp rahatsızlıklarının şiddetini artırabiliyor. Ağız, mide ülseriyle ilişkili bakteriler için adeta bir depo görevi görebiliyor. Bilimsel araştırmalar ağız içindeki bakterilerin bulaşıcı artrit ve bakteriyel endokardit (kalp kapakçığındaki enfeksiyon) arasında ilişki olduğunu da ortaya koyuyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER



Beş temel besin grubunun her birinden tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu kategoriyi oluşturanlar; tüm tahıllar, meyveler, sebzeler ile yağsız biftek, derisiz beyaz et, balık gibi proteinler ve kuru fasülye, bezelye, diğer baklagiller ile az yağlı ya da yağsız süt ve süt ürünleri gibi yağ oranı düşük olan yiyeceklerdir. Bol miktarda su tüketmeli, atıştırmalıkları sınırlandırmalısınız. Atıştırmalık olarak meyve, sebze veya bir parça peynir gibi sağlıklı olan besinlere yönelebilirsiniz. Bu sınırlandırmanın sebebi, fazla tüketilen atıştırmalıkların dişlere tüm gün boyunca tüketilen yiyeceklere oranla daha çok zarar vermesidir. Ağız ve diş sağlığı için dişler günde iki kez, florür içeren diş macunlarıyla fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır. Düzenli diş hekimi kontrolü de ihmal edilmemelidir. Bütün bunlar ağız ve diş sağlığınızda meydana gelebilecek problemlerin erken aşamada fark edilmesine neden olarak ve tedavi sürecini kolaylaştıracaktır.