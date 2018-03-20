Ağız ve diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, en çok rastlanan diş rahatsızlıkları ve tedavi yöntemlerini anlattı. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, en çok rastlanan diş rahatsızlıkları ve tedavi yöntemlerini anlattı. Dr. Çetin, “En iyi diş, doğuştan sahip olunan kendi dişlerimizdir. Ancak çürüme, beslenme, stres, hastalık ya da kaza gibi nedenlerle diş, diş eti ve çene zarar görmektedir. Bu yüzden de dişle alakalı birçok hastalık ortaya çıkmaktadır” dedi. Dr. Çetin, diş, diş eti ve çene hastalıkları hakkında en çok merak edilen soruları şöyle yanıtladı. 20 yaş dişi nedir ve mutlaka çekilmesi gerekir mi?

Dr. Çetin, "20 yaş dişleri ağızda en sonda yer alan dişlerdir. Ulaşılması ve görülmesi zor olan bir bölgede olduklarından dolayı fırçalanması ve bakımı diğer dişlere göre daha zor olabilmektedir. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak 20 yaş dişleri kolayca çürüyerek ağrılara ve ağız kokusuna yol açmaktadır. Herhangi bir soruna yol açmasa bile diğer dişlerin düzgün sıralanmaları için 20 yaş dişlerinin ortodontik tedavi amacıyla çekilmeleri gerekebilir. Eğer herhangi bir sorun oluşturmuyorsa ve fonksiyon görüyorsa 20 yaş dişlerinin çekimi gerekmez" dedi.

Cerrahi çekim sonrası çok ağrı ve şişme olur mu?

Dr. Çetin, "Uzman ellerde yapılan cerrahi sonrası hastalarımızda genellikle bu şikâyetlerle karşılaşmamaktayız. Uyulması gerekenlere hastalarımız dikkat ederlerse herhangi bir komplikasyon olmamaktadır" ifadelerini kullandı. Yemek yerken ya da esnerken duyulan kulaktaki çıtırtı sesi tedavi edilebilir mi?

Dr. Çetin, alt çeneyle üst çeneyi birbirine bağlayan çene eklemindeki kemiksel ve yumuşak dokularda görülen rahatsızlıklardan olduğunu kaydederek, "Bu rahatsızlıkta sadece tıkırtı sesi gelmesi gibi basit semptomlardan çenenin kilitlenmesine kadar ciddi semptomlar gözlenebilir. Kaza, stres, yanlış tedavi gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Tedavi edilmediği sürece çene eklemi rahatsızlığı giderek artabilir. Tedaviye erken başlanılması tedavi sürecini kolaylaştırır" diye konuştu. Çenedeki kist ve tümör

Dr. Çetin, "Kistler, dişlerin köklerinde veya çene kemiğinin herhangi bir bölgesinde gelişebilen normalin dışındaki çenenin patojen yapılarıdır. Kist cerrahisi zorunlu bir işlem olup sadece ilaç kullanımı ile ne yazık ki, iyileşme sağlanamamaktadır. Bu nedenle çene cerrahları tarafından sınırları belirlenip bulundukları bölgeden cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir. Diş kisti operasyonları zamanında yapılmaz ve kist uzun zaman çene içerisinde kalırsa çene kemiğinde ciddi deformasyonlara neden olabilmektedirler. Bu nedenle tespit edilen kistlerin en kısa sürede çene cerrahı tarafından cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir" dedi.