Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ay sonunda hizmete açılacağını söyledi

Yenimahalle’deki TOKİ Konutları’nın kullanılmayan sosyal tesisinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak düzenlendiğini ifade eden Çelik, ’İnegöl Diş Hastanesi’nin bir birimi olacak. Belediye olarak bizim de katkımız oldu. 9 üniteli merkezin araç-gereç ve tıbbîcihazlarının montajı Sağlık Bakanlığı’nca yapıldı” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde laboratuar ve röntgen cihazlarının bulunduğunu ifade eden Süleyman Çelik, “Bu çalışma Yenişehir’in sağlık alanındaki önemli bir eksiğini kapatacak. Yenişehirliler artık diş için İnegöl ve Bursa’daki hastanelere gitmeyecek. Yeni açılacak olan ağız klinikte dişle ilgili bütün tedaviler son teknoloji ile yapılacak. 9 üniteli Ağız ev Diş Sağlığı Merkezi’nde ilk planda 4 doktor görev yapacak. Röntgen cihazlarını kullanacak teknisyenler de hazır. Şu anda merkezle ilgili bütün çalışmalar ve cihazlar tamamlandı ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek olur yazısı bekleniyor. Bununla ilgili de Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin’e bilgi verdik kendisi bu meseleyle ilgilenecek. İnşallah bu ay sonu itibari ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılacak” diye konuştu.