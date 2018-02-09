HABER

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 16:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ay sonunda hizmete açılacağını söylediYenimahalle’deki TOKİ Konutları’nın kullanılmayan sosyal tesisinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak düzenlendiğini ifade eden Çelik, ’İnegöl Diş Hastanesi’nin bir birimi olacak.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılıyor

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ay sonunda hizmete açılacağını söyledi
Yenimahalle’deki TOKİ Konutları’nın kullanılmayan sosyal tesisinin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak düzenlendiğini ifade eden Çelik, ’İnegöl Diş Hastanesi’nin bir birimi olacak. Belediye olarak bizim de katkımız oldu. 9 üniteli merkezin araç-gereç ve tıbbîcihazlarının montajı Sağlık Bakanlığı’nca yapıldı” dedi.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde laboratuar ve röntgen cihazlarının bulunduğunu ifade eden Süleyman Çelik, “Bu çalışma Yenişehir’in sağlık alanındaki önemli bir eksiğini kapatacak. Yenişehirliler artık diş için İnegöl ve Bursa’daki hastanelere gitmeyecek. Yeni açılacak olan ağız klinikte dişle ilgili bütün tedaviler son teknoloji ile yapılacak. 9 üniteli Ağız ev Diş Sağlığı Merkezi’nde ilk planda 4 doktor görev yapacak. Röntgen cihazlarını kullanacak teknisyenler de hazır. Şu anda merkezle ilgili bütün çalışmalar ve cihazlar tamamlandı ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek olur yazısı bekleniyor. Bununla ilgili de Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin’e bilgi verdik kendisi bu meseleyle ilgilenecek. İnşallah bu ay sonu itibari ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılacak” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: ’KOAH’

Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: ’KOAH’

Kan almada dikkat edilmesi gerekenler

Kan almada dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğunuz sigaraya başlarsa nasıl bir yol izlemelisiniz?

Çocuğunuz sigaraya başlarsa nasıl bir yol izlemelisiniz?

Diyabet inme riskini 2 kat arttırıyor!

Diyabet inme riskini 2 kat arttırıyor!

Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

Kaliteli hayat için kaliteli uyku önemli

Kaliteli hayat için kaliteli uyku önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.