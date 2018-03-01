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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, İl Halk Kütüphanesinin katkılarıyla çocuklar için bir kitaplık kuruldu.Hastane yönetimi olarak hasta memnuniyetini çok önemsendiklerini belirten Başhekimi Dt.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, İl Halk Kütüphanesinin katkılarıyla çocuklar için bir kitaplık kuruldu.
Hastane yönetimi olarak hasta memnuniyetini çok önemsendiklerini belirten Başhekimi Dt. Hüseyin Topcuoğlu, “Biz her zaman hasta memnuniyetini ön planda tuttuk. Bunun için kurumumuzda sürekli yenilikler yapmaktayız. Bu yeniliklerden biri de çocuk kitaplığımız. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımız için “Çocuk Kitaplığımızı” hizmete sunduk. Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünal tarafından merkezimize hediye edilmiş olan kitaplar ile ilk günden beri çok ilgi gören çocuk oyun alanımızın çehresi değişti. Katkılarından dolayı Ali Osman Ünal’a bir kez daha teşekkürlerimizi sunar kitaplığımızın çocuklarımıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çocuk kitaplığı

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