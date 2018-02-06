Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yer tutucu yapımına başlandı

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş eksikliklerine bağlı sorunları gidermek için çocuklara yer tutucu yapımına başlanıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Yardımcısı Dt. Mustafa Nafiz Ünsal, çocuklarda çapraşık dişlenmeye neden olan ve genellikle erken süt dişi çekimlerinden kaynaklanan diş eksikliklerine bağlı sorunları gidermek için çocuklara yer tutucu yapıldığını söyledi. Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yer tutucu yapımına başlanılmasıyla birlikte büyük bir eksikliğin giderildiğini söyleyen Başhekim Yardımcısı Dt. Mustafa Nafiz Ünsal, daha hızlı ve daha verimli bir yer tutucu hizmeti sunulmaya başlandığını belirtti.

Çocuk diş hekimi Gökçen Kodal, “Çocuklarda önceden çıkan süt dişleri sonradan yerlerine gelecek olan asıl dişlere öncülük ederler. Süt dişlerine iyi bakılmaması ve çürük ya da travmalar sonucunda erken kayıpları diğer dişlerin oluşan bu boşluğa doğru çekilmelerine neden olmaktadır. Dişlerin eksik olması diğer dişlerin aralarında açılmalar, çarpışıklık gibi istenilmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden olur. İleride meydana gelen bu boşlukların oluşturduğu sorunları tedavi etmek için büyük maliyetlere ve sıkıcı diş tedavi süreçlerine maruz kalınır. Aynı zamanda işin maliyeti de bir o kadar fazladır. Süt dişleri döneminde kaybedilen dişler sonucunda yukarıdaki problemlerle karşılaşmamak için bu dişlerin yerlerine yer tutucuları uygulanmaktadır. Yer tutucuların diğer dişlerin konumuna ve çocuğun çenesine uygun olarak diş teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Sabit veya hareketli olarak konumlandırılan yer tutucularının kullanımı oldukça kolaydır. Yer tutucuları diğer asıl dişlerin sürülme dönemine kadar ağızda kalınmalı bu süre içerisinde sık sık diş hekimi kontrolleri gerçekleştirilmelidir” dedi.