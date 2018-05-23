Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!

Söz konusu yiyecek ve içecekler olduğunda hepimizin taviz vermediği noktalar vardır. Ancak severek tükettiğimiz bazı besinler, sağlığımız için vazgeçilmez olsa da bazıları sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Özellikle de Ramazan ayının geldiği şu günlerde tüketilen besinlerin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş sağlığımız için 5 yararlı ve 5 zararlı besin gruplarını açıklıyor. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE SOFRANIZDA DAHA FAZLA YER AÇIN



Mucize besinler arasında gösterilen süt ürünleri diş sağlığınız için önemli görevler üstleniyor. bu grubun içinde yer alan peynir, ağzın pH dengesini düzenleyerek dişleri çürüklere karşı koruyor. Örneğin, şekerli gıdalar yedikten sonra tüketilecek bir miktar peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini azaltıyor. Yine bu grupta yer alan yoğurt, kalsiyum yönünden zengin olmasıyla özellikle de periodontal rahatsızlığı olan bireylerdeki diş kökü iltihabını zayıflatıyor. Aynı zamanda kalsiyum, sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmeye, diş kayıplarını önlemeye yardım eder.

MEYVE VE SEBZELERİN GÜCÜNE İNANIN



Meyve ve sebze, yüksek su içeriğine sahip olması nedeniyle diş ve diş eti sağlığını korumak için çok uygundur. Çünkü artan su miktarı meyve ve sebzelerin bünyesinde yer alan şekerin etkisini azaltır. Bunun yanı sıra meyve ve sebzeler diş çürüklerinin oluşmasını engeller. Tükürük fonksiyonlarını arttırarak çürüklere zemin hazırlayan uygun ortamın oluşmasına izin vermezler. Dişler için faydalı olan meyve seçenekleri arasında elma, çilek ve armut, sebzelerde ise brokoli, tatlı patates, havuç, kabak ve kereviz sıklıkla tercih edilebilir. YEŞİL ÇAY MUCİZESİ!



Yeşil çayda bulunan polifenol ve katesin maddesi, ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca içindeki bitki bileşenleri dişleri kayganlaştırır ve yapışmayı azaltarak dişleri korur. Ağız içindeki mikroorganizmaları azaltarak, koku oluşumunu engeller. DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN KURU YEMİŞLERE GÜVENİN



İnsan sağlığı için önemli bir yeri olan kuru yemişler söz konusu diş sağlığı olduğunda da aynı önemini koruyor. Çünkü kuru yemişler ve çekirdek dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içeriyor. Bu yağlar diş minesinin güçlenmesine yardımcı olurken çürümelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

HAFTADA EN AZ 2 KEZ BALIK!



Somon ve diğer balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri, diş eti çekilmelerini ve diş eti sorunlarına iyi geliyor. Demir, iyot, çinko ve magnezyum minerallerini içeriyor. Aynı zamanda bünyesinde yer alan yüksek fosfor miktarı dişlerin ana maddesini oluşturuyor. Haliyle balıktan alacağınız bu maddeler dişlerin güçlenmesini ve sertleşmesini sağlıyor.

Şaşırtıcı ama gerçek; beyaz ekmek ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK: BEYAZ EKMEK



Tükürüğümüzde bulunan amiloz enzimi, karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Beyaz ekmeği tüketmeye başladığımız anda ise karbonhidrat şekere dönüşmeye başlıyor. Üstelik aynı şeker gibi dişlerin arasına girerek yapışıyor ve çürük oluşumunu hızlandırıyor. ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARMANIN VAKTİ GELMEDİ Mİ?



Ağzın içinde şekerle beslenen Streptococcus mutans ve Streptococcus sorbrinus adında iki bakteri bulunuyor. Bu bakteriler, dişin üst yüzeyinde renksiz yapışkan bir plaka oluşturuyor. Oluşan bu plakalı yapı, tükürük ya da fırçalama ile temizlenmediğinde ise bakteriler tarafından aside dönüştürülerek ve diş minesine zarar vermeye başlıyor. İlk etapta küçük deliklere ya da diş erozyonuna sebep olan bu sorunlar, uzun vadede çürükler, meydana getiriyor.