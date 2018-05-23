Ağız ve diş sağlığınız için 5 yararlı - 5 zararlı besin!

Söz konusu yiyecek ve içecekler olduğunda hepimizin taviz vermediği noktalar vardır. Ancak severek tükettiğimiz bazı besinler, sağlığımız için vazgeçilmez olsa da bazıları sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Özellikle de Ramazan ayının geldiği şu günlerde tüketilen besinlerin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş sağlığımız için 5 yararlı ve 5 zararlı besin gruplarını açıklıyor.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE SOFRANIZDA DAHA FAZLA YER AÇIN
Mucize besinler arasında gösterilen süt ürünleri diş sağlığınız için önemli görevler üstleniyor. bu grubun içinde yer alan peynir, ağzın pH dengesini düzenleyerek dişleri çürüklere karşı koruyor. Örneğin, şekerli gıdalar yedikten sonra tüketilecek bir miktar peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini azaltıyor. Yine bu grupta yer alan yoğurt, kalsiyum yönünden zengin olmasıyla özellikle de periodontal rahatsızlığı olan bireylerdeki diş kökü iltihabını zayıflatıyor. Aynı zamanda kalsiyum, sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmeye, diş kayıplarını önlemeye yardım eder.
MEYVE VE SEBZELERİN GÜCÜNE İNANIN
Meyve ve sebze, yüksek su içeriğine sahip olması nedeniyle diş ve diş eti sağlığını korumak için çok uygundur. Çünkü artan su miktarı meyve ve sebzelerin bünyesinde yer alan şekerin etkisini azaltır. Bunun yanı sıra meyve ve sebzeler diş çürüklerinin oluşmasını engeller. Tükürük fonksiyonlarını arttırarak çürüklere zemin hazırlayan uygun ortamın oluşmasına izin vermezler. Dişler için faydalı olan meyve seçenekleri arasında elma, çilek ve armut, sebzelerde ise brokoli, tatlı patates, havuç, kabak ve kereviz sıklıkla tercih edilebilir.
YEŞİL ÇAY MUCİZESİ!
Yeşil çayda bulunan polifenol ve katesin maddesi, ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca içindeki bitki bileşenleri dişleri kayganlaştırır ve yapışmayı azaltarak dişleri korur. Ağız içindeki mikroorganizmaları azaltarak, koku oluşumunu engeller.
DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN KURU YEMİŞLERE GÜVENİN
İnsan sağlığı için önemli bir yeri olan kuru yemişler söz konusu diş sağlığı olduğunda da aynı önemini koruyor. Çünkü kuru yemişler ve çekirdek dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içeriyor. Bu yağlar diş minesinin güçlenmesine yardımcı olurken çürümelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.
HAFTADA EN AZ 2 KEZ BALIK!
Somon ve diğer balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri, diş eti çekilmelerini ve diş eti sorunlarına iyi geliyor. Demir, iyot, çinko ve magnezyum minerallerini içeriyor. Aynı zamanda bünyesinde yer alan yüksek fosfor miktarı dişlerin ana maddesini oluşturuyor. Haliyle balıktan alacağınız bu maddeler dişlerin güçlenmesini ve sertleşmesini sağlıyor.
Şaşırtıcı ama gerçek; beyaz ekmek
ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK: BEYAZ EKMEK
Tükürüğümüzde bulunan amiloz enzimi, karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Beyaz ekmeği tüketmeye başladığımız anda ise karbonhidrat şekere dönüşmeye başlıyor. Üstelik aynı şeker gibi dişlerin arasına girerek yapışıyor ve çürük oluşumunu hızlandırıyor.
ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARMANIN VAKTİ GELMEDİ Mİ?
Ağzın içinde şekerle beslenen Streptococcus mutans ve Streptococcus sorbrinus adında iki bakteri bulunuyor. Bu bakteriler, dişin üst yüzeyinde renksiz yapışkan bir plaka oluşturuyor. Oluşan bu plakalı yapı, tükürük ya da fırçalama ile temizlenmediğinde ise bakteriler tarafından aside dönüştürülerek ve diş minesine zarar vermeye başlıyor. İlk etapta küçük deliklere ya da diş erozyonuna sebep olan bu sorunlar, uzun vadede çürükler, meydana getiriyor.
DİŞLERİN EZELİ DÜŞMANLARI: ASİTLİ İÇECEKLER
Asitli içeceklerin başında gelen kola, hem fosforik asit hem şeker hem de sitrik asit içerir. Tüm bunlar, dişlerin çürümesinin önünü açarak diş kayıplarına yol açıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar günde dört bardak asitli içecek tüketmenin dişlerdeki bozulma riskini 12 yaş grubunda yüzde 25,2 oranında, 14 yaş grubundaysa yüzde 51,3 oranında arttırdığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda enerji içecekleri, sitrik asit ve şeker içerdikleri için dişler için fazlasıyla zararlı olabiliyor.
KURU MEYVE TÜKETİMİNE KOTA KOYUN
Kuru meyveler karbonhidrat yönünden zengin bir besin grubudur. Bu durum her ne kadar sağlık için iyi bir unsur olsa da diş sağlığı için aynı durum geçerli değildir. Çünkü karbonhidrat dişlerde şeker etkisi yaratır. Ayrıca yapışkanlıkları nedeni ile ağız içinde daha uzun süre kalır. Sürekli kuru meyve yiyip dişlerinizi fırçalamamanız dişlerinizin çürümesine neden olur.
KAHVE SEVERLER DİKKAT!
Kahvenin en bilinen zararı, dişleri sarartması ve dişler üzerinde leke oluşmasına sebep olmasıdır. Üstelik bu etki, kalıcı sorunlara yol açabilir. Kahveyi bırakmak değil ama azaltmak ya da kahve sonrası bir bardak su içme alışkanlığı bu etkileri nispeten zayıflatabilir.
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında
Okuyucu Yorumları 0 yorum