HABER

Ağızdaki kötü kokunun nedeni reflü olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Protez Uzmanı Dr.

Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan, ağız da oluşan kötü kokunun nedeninin reflü olabileceğini söyledi.
Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Reflü, mide asidinin yemek borusuna ulaşmasıyla yemek borusu, boğaz yolu, ses telleri ve ağıza verdiği hasarla adından söz ettiriyor; diş ve diş etlerinde de çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Açken ya da tokken mide asidi ve sindirimle ilgili olarak diğer mide sıvılarının yemek borusu ve boğazımıza doğru geri gelmesine reflü adı veriliyor. Türkiye’de her beş kişiden biri reflü hastası. Son yıllarda sıklıkla rastlanan hastalıklardan biri olan reflü, vücudumuzun diğer bölgelerinde kendini gösteren ancak reflü ile ilgisi olmadığını düşündüğünüz pek çok rahatsızlığa zemin hazırlayabiliyor” dedi.
“Reflü özellikle sabahları ağızda, kötü koku ve tat oluşmasına neden olur”
En önemli belirtisinin ağız içine acı su gelmesi olduğunu ifade eden Dr. Arslan, “Reflü, diş çürüklerine uygun ortam hazırlar. Ağız içerisinde asidin yaptığı tahrişe bağlı olarak, diş eti iltihaplanmaları (gingivit), diş minesinde kayıp ve diş çürükleri oluşabilir. Reflü hastalarında diş çürüğü oranı, reflü hastalığı olmayanlardan yüksek bulunmuştur. Reflünün özellikle sabahları ağızda, kötü koku ve tat oluşmasına neden olur. İlerleyen dönemde ağızdaki asit miktarının artması nedeni ile dişlerde aşınmalar meydana gelir. Ağızda yapılan cerrahi işlemler sonrasında iyileşme süresi uzar ve enfeksiyon (iltihaplanma) riski artar. Ağız dokularının uzun süre asitli ortama maruz kalması sonucu, diş etlerinde kanama, yanma ve ağızda geçmeyen yaralar oluşur” diye konuştu.
Reflünün aynı zamanda diş etlerinde de geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiğini kaydeden Dr. Arslan, “Bunlar diş eti çekilmesi ve diş eti iltihabı olarak kendini gösterebilir. Diş etlerinizi bu zararlardan korumak için bol su içmeli, ağzınızı bol su ile çalkalamalı ve gece yatarken diş ve diş etlerinizi iyi bir şekilde fırçalamalısınız. Aynı zamanda altı ayda bir veya daha sık diş hekimi kontrolüne gitmek, kişilerin gözünden kaçabilen ufak hasarların kalıcı hasarlara dönüşmeden tedavi edilmesini sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.

CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

Hamilelikte yapılması yanlış davranışlardan uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.