Ağrılardan kurtulmak için bedeninizdeki 12 noktaya basınç uygulayın

Akupresür, vücudumuzda dolaşan yaşam enerjisi konseptine dayanan geleneksel bir Çin tıp tekniğidir. Bu teknik, vücuttaki bazı ana organlara bağlı basınç noktaları ile çalışır. Bu noktalara doğru şekilde basınç uygulayarak, çeşitli sağlık sorunlarını tedavi edebilirsiniz. Baş ağrısı, soğuk algınlığı/grip ve yorgunluk gibi can sıkıcı sağlık sorunlarını bu şekilde hafifletebilirsiniz. İşte vücudunuzu ve zihninizi iyileştirmeye yardımcı olacak 12 basınç noktası...

Çin tıp tekniği ile ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

1 / 24 Feng Chi Baş ağrısı, migren, göz bulanıklığı, yorgunluk, düşük enerji ve soğuk/ grip belirtileri için. Noktalar başın arkasında, ortada, kulak ile omurganın başlangıcı arasında bulunur.

2 / 24 Bu noktaları masaj yapmak, burun tıkanıklığını, gözlerde ve kulaklarda ağrı, şiddetli baş ağrısı ve migreni hafifletmeye yardımcı olur.

3 / 24 Jian Jing Boyun sertliği, omuz gerginliği ve kronik günlük baş ağrısı için. Bu nokta rotator manşet ile vertebral kolon arasında bulunur.

4 / 24 Başparmağınız ve orta parmağınızla omuz kasına basarak bulunabilir. İşaret veya veya baş parmağınızı kullanarak aşağıya doğru basınç uygulayınız. 4-5 saniye boyunca masaj yapın.

5 / 24 San Yin Jiao Ürolojik bozukluklar, pelvik bozukluklar, menstrüel kramplar, uykusuzluk ve kadının genel sağlığının iyileştirilmesi için.

6 / 24 Görseldeki gibi ayak bileğinizin 4 parmak genişliğinde bulunur. Bu noktayı bulun ve sıkı bir basınç uygulayın. 4-5 saniye masaj yapın. Hamielyseniz bu yöntemi uygulamayın.

7 / 24 Zhong Zhu Geçici baş ağrısı, omuz ağrısı, boyun gerginliği ve bel ağrısı için. Bu nokta yüzük ve küçük parmağınız arasındaki oyukta bulunur.

8 / 24 Sert baskı uygulayın ve 4-5 saniye boyunca masaj yapın.

9 / 24 Zu San Li Gastrointestinal problemler, kusma, mide bulantısı, stres ve yorgunluk tedavisi için...

10 / 24 Bacağınızın dışa bakan tarafında diz kapağının 4 karış altındaki kas bölgesine 4-5 saniye basınç uygulayın.

11 / 24 Nei Guan Gebelik, mide rahatsızlığı, bulantı, karpal tünel sendromu ve baş ağrısı tedavisi için.

12 / 24 Bileğinizin iç tarafındaki noktaya (görseldeki gibi) 4-5 saniye hafif masaj yapın.

13 / 24 Shou San Li Boyun sertliği, omuz ağrısı, tenis dirseği ve ishal tedavisinde.

14 / 24 Görseldeki gibi bölgeye sıkı bir basınç uygulayın ve 4-5 saniye masaj uygulayın.

15 / 24 He Gu Baş ağrısı, boyun ağrısı, stres, yüz ağrısı ve diş ağrısı tedavisinde. Baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasında yer almaktadır.

16 / 24 Derin basınç uygulayın ve 4 -5 saniye boyunca uyarın. Hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

17 / 24 Tai Chong Stres, bel ağrısı, yüksek tansiyon, menstrüel kramplar, eklem ağrısı, uykusuzluk ve inme sonrası depresyon tedavisi.

18 / 24 Görseldeki gibi bu noktaya basınç uygulayın ve masaj yapın.

19 / 24 Yin Tang Göz yorgunluğunun, baş ağrısının giderilmesi, burun ve sinüs tıkanıklığının tedavisi, uykusuzluğun iyileştirilmesi ve beynin etkinliğinin artırılması için.

20 / 24 Nasıl bulunur: Kaşlarınız arasında yer alır. Parmaklarınızı kullanarak yaklaşık bir dakika boyunca yavaşça bu noktaya basın ve ardından serbest bırakın. Haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

21 / 24 Lao Gong Ağız ülseri, hafif ateş, endişe tedavisinde. Avucunuzun içinde yüzük parmağınızın hizasına baş parmağınızı bastırın.

22 / 24 4-5 saniye masaj yapın. 2-3 defa tekrarlayın.

23 / 24 Qi Hai Shu Sırt ağrısı, düzensiz adet kanamaları ve astım tedavisinde. Kalçanın üst ucunun üstünde 2 parmak genişliğinde bulunabilir.