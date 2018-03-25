Ağrılarınız boynunuzu bükmesin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, boyun ağrılarının bilgisayar kullanımının artışıyla genç yaşlarda bile görüldüğüne dikkat çekti.

Ağrı çekmenin ve ağrılarla yaşamanın hoş bir şey olmadığını, ancak hafif ve şiddetli ağrılarla herkesin muhakkak karşılaştığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, özellikle de omurganın en hareketli kısmı olan boyun ağrısı ile çok karşılaştıklarını söyledi. Şahabettinoğlu, "Yanlış pozisyonda uyuya kalma, yüksek-alçak yastık, kötü yolculuk şartları da boyun ağrısı yapar. Toplumda boyun ağrısı görülme sıklığı kadınlarda yüzde 12, erkeklerde yüzde 9 olup, her 9-10 kişiden biri bundan şikayet etmektedir. Ağır bir şeyler kaldırmak, masa başında yanlış pozisyonda uzun süre kalmak, aşırı spor, yoğun iş temposu, stres ve kaygılar ense kısmında spazmlara yol açmaktadır" dedi.

Çoğu zaman basit tedaviler ile bu spazm ve tutulmalar çözülürken tekrarlayan durumlarda kronikleştiğini ve boyun düzleşmesi, kireçlenme ve fıtığa sebebiyet verdiğini ifade eden Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Boyun, yapısı itibariyle akut ve mesleki travmalara oldukça açıktır. Özellikle trafik kazaları, yüksekten düşme ve güreş gibi sporlar da boynu ciddi şekilde zedelemektedir. Bu yüzden iki haftadan uzun süren, tekrarlayan durumlarda fazla beklemeden uzman doktora başvurmak gerekir. Çok nadir olsa da ağrıların sebebi çok ciddi başka bir hastalığın belirtisi de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Maalesef son yıllarda sadece MR yöntemine dayanılarak özellikle fıtık teşhisi konulması yaygınlaştı. Ancak radyolojik olarak MR sonuçlarında fıtık görünse bile ağrıların sorumlusu fıtık olmayabilir. Hasta öyküsü ve detaylı bir fizik muayene teşhis için çok önemlidir" diye konuştu.

Hastalarına uyguladığı elle tedavi (manuel terapi) yöntemiyle boyun fıtığında yüzde 98 başarıya ulaştıklarının belirten Şahabettinoğlu, genelde boyun fıtıklarının ameliyatsız iyileştiğini, sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerektiğini söyledi. Şahabettinoğlu, "Manuel terapi, haftada 1-2 seans uygulanarak hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-5, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürebilmektedir. Tedaviden sonra, koruyucu olarak hastalara boyun egzersizleri verilip, boyun-omuz-sırt kasları güçlendirilir. Günlük yaşamda, mesleki aktivitelerinde nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılıp öğretilir. Stresi yönetme ve stresle baş etme metotlarından faydalanma ve kasların esnekliğini koruyabilmek için tıbbi masaj önerilir. Daha çocukluk ve öğrencilik çağlarında başlayacak şekilde yanlış oturuş ve duruş bozuklukları varsa bunun önlenmesi için uzmanlardan yardım almak ve önleyici egzersizler yapmak şarttır. Boyun fıtıklarında ameliyat, ancak kollar veya ellerde ilerleyen güç kaybı olduğunda ya da konservatif (ameliyatsız) tedavilere cevap vermeyip ilerleyen vak’alarda yapılmaktadır” şeklinde konuştu.