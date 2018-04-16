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Ağrısız doğum hayal değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Anne olmayı isteyen birçok kadın için doğum sırasında yaşanılması muhtemel ağrılar büyük bir korkudur.

Ağrısız doğum hayal değil

Anne olmayı isteyen birçok kadın için doğum sırasında yaşanılması muhtemel ağrılar büyük bir korkudur. Halk arasında “ağrısız doğum” veya “prenses doğum” olarak da tanımlanan Epidural Analjezi, geliştirilmiş yeni ilaç ve teknikler sayesinde doğum sırasında oluşan ağrıyı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.
Annenin doğum sırasında fazla acı çekmesi, bazı anne adaylarında fizyolojik stres oluşmasına, bazılarında ise kan basıncının ve kalp atım hızının fazla yükselmesine neden olarak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Fazla ağrılı bir doğum süreci yaşayan anneler doğum sonrasında yorgun düşmekte ve yeni doğmuş bebekleri ile arzuladıkları kadar ilgilenmemektedirler. Özel Deva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Suat, Annelerin yaşadığı bu sorunu ortadan kaldıran “Epidural Analjezi” yönteminin kimlere, nasıl uygulandığını dair süreci söyledi.
“10 dakika sonra doğum sancınız geçer”
Op. Dr. Suat, “Buradan ihtiyaç duyuldukça önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaç verilebilir. İlaç verilmeye başlandıktan 10-20 dakika sonra doğum sancılarınız geçer. Doğum gerçekleştikten sonra epidural kateteriniz çıkarılır. İlacın etkisi ise birkaç saat sonra tamamen kalkar. Anestezi amaçlı epidural kateter takılması işlemi hastalar açısından son derecede kolay acısız ve rahat bir uygulamadır. Bu yöntem hem normal doğumda hem de sezaryende güvenle kullanılabilir. Her ikisinde de amaç ağrıların giderilmesidir” dedi.
“Prenses doğum ile sancıyı değil mutluluğu yaşayın”
Doğum ağrısının, kendine has özellikleri olan çok yönlü bir ağrı olduğuna dikkat çeken Özel Deva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat, “Bu ağrı pek çok kadın için yaşadıkları en şiddetli ağrıdır. Hastanemizde uyguladığımız prenses doğum yöntemi ile artık kadınların doğum sancısından korkmasına gerek kalmamaktadır. Halk arasında ’prenses doğum’ olarak da adlandırılan ağrısız doğum ile kadınlar sancıyı değil doğum anının mutluluğunu yaşamaktadır. Doğum sancıları karında basınç, kasıklarda baskı şeklinde algılanır, tamamen normal bir doğumdur. Ağrı, acı yoktur” şeklinde konuştu. Ağrısız doğumun avantajlarına değinen Op. Dr. Suat, “Anne adayları uygulamadan sonra yürüyebilirler. Psikolojik rahatlama, kas spazmını çözmesiyle anney adayların normal doğum şansını artırır. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirler. Doğum kesisi (epizyotomi) açılması gereken durumlarda duyulan ağrıyı gidermede oldukça etkilidir” ifadelerinde bulundu. Ağrısız doğumu kimlerin yararlanamayacağına değinen Özel Deva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat, “Kanama bozukluğu olan hastaların önceden tespit edilir. Pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlar. Uygulama bölgesinde yanık ya da enfeksiyon bulunan hastalar ve hastanın uygulamayı reddetmesi durumları” diye konuştu.

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