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Ahıskalılar'ın torunları Türkiye’de tedavi ediliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 17.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- SOVYET Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Stalin tarafından trenlerle sürgün edilen Ahıska vatandaşlarının torunları Türkiye'de ücretsiz tedavi ediliyor.Gürcistan'ın Ahıska kentinde oturan 22 yaşındaki Suleiman Khutsishvili, Gürcistan'da tedavi olamayınca, Türkiye'ye gelerek burada ameliyat oldu. Kıl dönmesi ameliyatı için Gürcistan-Türkiye sınırındaki Ardahan'da Devlet Hastanesi'nde yatışı yapılan Suleiman Khutsishvili, burada başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu. Tedavi için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Khutsishvili "Buraya geldiğimde büyük bir ilgi gördüm. Ardahan Devlet Hastanesi doktorlarına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.Khutsishvili'yi ameliyat eden Genel Cerrahi Uzmanı Hasan Avcı ise "Ahıskalı soydaşlarımız tedavi için bizlere çok sık başvuruyor. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak soydaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak vermek için çalışıyoruz. Hastalarımızda bizlerin verdiği hizmetten gayet memnun olarak ayrılıyorlar" diye konuştu.Ardahan Devlet HastanesiBaşhekimi Kardiyoloji Uzmanı Sefa Gül de şunları söyledi:"Gürcistan'da ikamet eden soydaşlarımıza Ardahan Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti vermekteyiz. Gürcistan'da sağlık hizmeti alamayan hastalarımıza tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesinde hiçbir ücret talep etmeden hastalarımızı tedavi ederek eski sağlığına kavuşturuyoruz."

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