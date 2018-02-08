Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrencilere "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Ben de fırçalıyorum’ sloganıyla başlatılan ve diş fırçalamanın önemi ve doğru fırçalama tekniklerinin anlatıldığı kampanya kapsamında, Ahlat’taki okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında Fatih İlkokulunda düzenlenen dağıtım törenine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emre Uzunselvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Şube Müdürü Bülent Bildirici de katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Dr. Uzunselvi, ağız ve diş sağlığının önemi ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.
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