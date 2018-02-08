HABER

Ahlat’ta "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 12:55 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrencilere "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Ben de fırçalıyorum’ sloganıyla başlatılan ve diş fırçalamanın önemi ve doğru fırçalama tekniklerinin anlatıldığı kampanya kapsamında, Ahlat’taki okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında Fatih İlkokulunda düzenlenen dağıtım törenine İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Ahlat’ta "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrencilere "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Ben de fırçalıyorum’ sloganıyla başlatılan ve diş fırçalamanın önemi ve doğru fırçalama tekniklerinin anlatıldığı kampanya kapsamında, Ahlat’taki okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.
Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Gülüşler" projesi kapsamında Fatih İlkokulunda düzenlenen dağıtım törenine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emre Uzunselvi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Şube Müdürü Bülent Bildirici de katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Dr. Uzunselvi, ağız ve diş sağlığının önemi ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Ahlat’ta

Ahlat’ta

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası, Sağlık Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Kuşadası, Sağlık Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Yunusemre ile 20 kilo verdi

Yunusemre ile 20 kilo verdi

Sarıgöl Toplum Sağlığı’ndan vatandaşa bilgilendirme

Sarıgöl Toplum Sağlığı’ndan vatandaşa bilgilendirme

Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.