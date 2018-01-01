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AIDS değil bilinçsizlik öldürüyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 01.01.2018 15:19 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Dr. Güler Delibalta, “AIDS ile mücadelede en etkin yol korunma önlemlerinin uygulanmasıdır. Toplumun bilinç seviyesinin artırılması ve eğitimli bireyler yetiştirilmesi ile görülme sıklığında azalmalar olacaktır” dedi.

AIDS değil bilinçsizlik öldürüyor!

HIV virüsü ile ilgili her yıl birçok açıklama yapılsa da hastalığa karşı bilinçsizlik ve önyargının devam ettiği açıkça görülüyor. Hastalık hakkında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulmayı amaçlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Delibalta korunma ve tedavi yöntemlerini anlattı.

HIV NASIL BULAŞIR?

“AIDS” olarak adlandırılan hastalık HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsüne bağlı olarak gelişir ve dilimizde karşılığı “Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu”dur. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan bu hastalık tedavi edilmediğinde 10 - 12 yıl içerisinde bağışıklık sistemini çökerterek savunma işlevini yerine getirememesine neden oluyor. Son safhası AIDS olan HIV virüsü, bulaşmış olduğu kişinin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla birlikte kişinin vücudu enfeksiyon ve hastalıklara açık, savunmasız hale geliyor.

Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalığın aşısı ve kesin tedavisi henüz bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile hastalık yavaşlatılabilmekte ve hastalığa bağlı ölümler azalmaktadır. HIV (+) kişiye uygulanan ilaç tedavisi bulaşıcılığı da engelliyor. Bu hastalığın bulaşma yollarının kan ve kan ürünlerinin (kan nakli, damar içi madde kullanımı) yol açtığı durumlar, korunmasız cinsel ilişki ve HIV (+) anneden doğan bebekler olarak sıralayan Dr. Güler Delibalta, aynı zamanda bu hastalığın ortamda bulunma, tokalaşma gibi yollar ile bulaşan bir hastalık olmadığını belirtiyor.

HIV/AIDS tedavi edilebilir mi?

HIV/AIDS’in önlenebilir ve yayılmasının durdurulabilir olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Dr. Güler Delibalta, “Hastalık ile mücadelede en etkin yol korunma önlemlerinin uygulanmasıdır. Toplumun bilinç seviyesinin artırılması ve eğitimli bireyler yetiştirilmesi ile görülme sıklığında azalmalar olacaktır” diyor ve eğer gerekli önlemler alınmaz ise hastalığın ilerleyen yıllarda daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

HASTALIK SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA TEDAVİ EDİLİYOR

Diğer taraftan eğer böyle bir risk taşıdığınızı düşünüyorsanız ülkemizde HIV ile enfekte kişilerin tedavileri, sosyal güvence kapsamında karşılanıyor. Eğer bağışıklık sisteminizde bir anormallik, yüksek ateş, kilo kaybı, ağızda yaralar, ishal, kas ve eklem ağrıları, boyunda bezeler veya sık hasta olma gibi şikayetleriniz varsa en kısa sürede bir doktor kontrolüne başvurulması gerekiyor.

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Güler Delibalta

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