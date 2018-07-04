Aile boyu kanser kabusu

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Ahmet Rencüzoğulları'na başvuran evli Hediye Gebeş'e (26) rektum kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine ailenin de risk altında olabileceğini düşünen Dr. Rencüzoğulları, Hediye Gebeş'in yakınlarını kanser taraması için hastaneye davet etti. Gebeş'in kardeşleri Vural Kılınç ile Hatice Güllü'nün yapılan hem kolonoskopik, hem de genetik inceleme sonucunda familyal polipozis koli olarak bilinen kalın bağırsakta yüzlerce polipin bulunması sebebiyle kolorektal kanser riski taşıdığı ortaya çıktı. Baba ve iki amcalarını da kanserden kaybeden iki kardeş hastaneye yatırılarak ameliyat edildi.

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da baba ve iki amcalarını kanserden kaybeden, kız kardeşlerine ise rektum kanseri teşhisi konulan Vural Kılınç ve Hatice Güllü kardeşlerin de taramaya çağrıldıkları hastanede büyük oranda kanser riski taşıdıkları ortaya çıktı. Ameliyat edilen kardeşler taburcu oldu.

Dr. Ahmet Rencüzoğulları, hastalığın ’famiyal adenomatöz polipozis' olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Ailesel çoklu kolon polipleri olarak tanımlanabilen bu hastalıkta bireylerin ameliyat olunmaması durumunda ilerleyen dönemlerde yüzde yüze yakın oranda kolon veya rektum kanseri ortaya çıkıyor. Hastalarımız birbirleri ile akraba. Vural Kılınç, ilk geldiğinde yapılan tetkiklerde kolonda ve rektumda (kalın bağırsakta) çok sayıda poliplerle karakterize bir durumla karşılaştık. Yapılan genetik incelemeler de hastalığın varlığını ortaya koydu. Ailedeki diğer bireyleri risk altında olmasından dolayı tarama amaçlı hastaneye davet ettik ve çok sayıda kişide bu hastalığın mevcut olduğunu tespit ettik."

KANSER TARAMASI YAPTIRILMALI

Ameliyatın mutlak olarak gerekli olduğunu, yapılmaması ya da ertelenmesi durumunda kolorektal kanserin kaçınılmaz olduğunu belirten Dr. Rencüzoğulları şöyle konuştu:

"Bu ailelerde 12 yaştan itibaren kanser taraması gerekli. Bu durumdaki en ciddi önerimiz, aile bireylerinin çok genç yaştan itibaren bir taramaya tabi tutulması şeklinde. 'Familyal polipozis koli' tespit edilmesi durumunda ise ilerde gelişecek kolon ya da rektum kanserini önlemesi sebebiyle cerrahi hayat kurtarıcı olmaktadır. Her iki hastamız laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle ameliyat olarak açık cerrahiye kıyasla konforlu ameliyat süreçleri geçirdiler. Onları artık taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında bu çok sık yaşanmıyor, ama en önemlisi bu hastalıktan şüphelenmek. Yaşlarının genç olması ve kolondaki poliplerin yüzlerce olması bizim için önem arz eden şikayetler. Sadece hastaların değil, akrabalarının da tamamen risk altında olduğu bir klinik tablo olarak değerlendirebiliriz. Ailesinde bu tür hastalığı olan bireylerin vakit kaybetmeden hekim kontrolü altında olması gerekir. Ailesinde kolorektal kanser olmasa bile bu tür kanserlerin daha genç yaşta ortaya çıkmasından dolayı artık 45 yaşından itibaren tarama önermekteyiz."

