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Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 17:00 | Son Güncelleme

Medical Park Ordu Hastanesi ile Ordu Aile Hekimleri Derneği (ORAHED) tarafından ‘Temel ve İleri Yaşam’ konulu seminer düzenlendi.Medical Park Ordu Hastanesi eğitim ve toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Ordu ve Giresun ilinde görev yapan aile hekimlerinin yanı sıra Medical Park Ordu Hastanesi kadrosuna son dönemde katılan hekimler ile dernek ve hastane yöneticileri katıldı.Acil servis uzmanı Dr.

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Medical Park Ordu Hastanesi ile Ordu Aile Hekimleri Derneği (ORAHED) tarafından ‘Temel ve İleri Yaşam’ konulu seminer düzenlendi.
Medical Park Ordu Hastanesi eğitim ve toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Ordu ve Giresun ilinde görev yapan aile hekimlerinin yanı sıra Medical Park Ordu Hastanesi kadrosuna son dönemde katılan hekimler ile dernek ve hastane yöneticileri katıldı.
Acil servis uzmanı Dr. Eşref Çiftçi tarafından gerçekleştirilen sunumda ‘Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği’ konusunda güncel işleyiş ve uygulamalı müdahale teknikleri üzerinde duruldu. Seminer yaklaşık 50 aile hekiminin katılımıyla gerçekleşti. Seminer sonunda söz alan ORAHED Başkanı Dr. Mustafa Işıklı “Meslektaşlarımızın bu eğitimlerle; her 5 yılda bir güncellenen tedavi protokolleri hakkında bilgilerini yenilemesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Medical Park Ordu Hastanesinde görevli çeşitli branşlardaki uzman hekimlerin pratikte karşılaştıkları hasta ve tedavi tecrübelerini paylaşmalarına da imkan bulmuş olduk” dedi.
Ordu Medical Park Hastanesi’nin Aile Hekimlerine verdiği desteklerden ötürü mutluluk duyduklarını da dile getiren Dr. Işıklı, “Bizleri bir araya getirdikleri için dernek yöneticilerim ve meslektaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tip etkinlikler sayesinde karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak ve bilgilerimizi güncelleme imkanı bulmayı her zaman için arzu ediyor ve tekrarını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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