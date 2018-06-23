HABER

Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap bulacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

MEDİCANA Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile anne babalar için içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye eğitim programı başlıyor.

Aileler, sorularına ebeveyn okulunda cevap bulacak

BURSA, (DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi ve Sur Yapı Marka AVM işbirliği ile anne babalar için içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye eğitim programı başlıyor.
Çocuk gelişimi, sağlığı ve ebeveynlik ile ilgili konularda destek olmayı hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, “Ebeveyn Okulu, ailelerin tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezi yatırımlarından biri Sur Yapı Marka AVM ile böyle güzel bir proje içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz. 30 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Sur Yapı AVM birinci katta yapılacak olan eğitim programının ilk günü Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme ile ilgili merak edilenler hastanemizin Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli tarafından cevaplandırılacak. Ardından Çocuklarda Yeme Sorunları ile ilgili konuda ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bünyamin Teymuroğlu bilgilerini aileler ile paylaşacak. Seminerin sonunda ise söz alacak olan Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak çocuklarda yeme psikolojisi ile ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirecek. Ebeveyn Okulu projesi her ay düzenli olarak devam edecek. Bir yıl boyunca sürecek olan projede Teknoloji Bağımlılığı, Çocuğun Hayatında Oyunun Önemi, Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuklarda Okul Kaygısı, Gebelikte Doğru Beslenme, Çocuklarda Alt Islatma Problemi, Çocuklarda Disiplin gibi önemli konularda bilgiler verilecek” dedi.
NEDEN EBEVEYN OKULU?
Medicana Bursa Hastanesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ise şu ifadelere yer verildi:
"Ebeveyn olmak çok derin bir mesele; içgüdülerimiz, doğru bildiklerimiz, geçmişimizden getirdiklerimiz ve hayallerimiz… Ebeveynlik rolü kişilerin bir ömür boyu asla vazgeçemeyecekleri ve bırakamayacakları bir roldür. Bütün anne ve babalar çocuklarının sağlıklı ve mutlu yaşamalarını, en iyi koşullarda büyümelerini isterler. Ancak, çoğu zaman çocuk yetiştirme sürecinde bunu nasıl başarabileceklerini ve bu amaca hangi yöntemlerle ulaşacaklarını bilemezler. Anne-baba olmak aslında öğrenilen bir süreçtir. Bu süreçte elbette ki anne ve babaları bekleyen bazı dönemeçler, zorluklar olacaktır. Bu zorlu zamanlarda anne babaların bazı kararlar alması ve belli başlı bazı tutumlar sergilemesi gerekebilir ama bazen de ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Günümüzde iyi ve yeterli ebeveyn olma hali her geçen gün daha fazla sorgulanmaktadır. Ebeveynler, yüklenilen gereklilikler sebebiyle fazlasıyla yıpranmaktadır. Halbuki, işin özü ise ne çok karmaşıktır, ne de fazla basit. Ebeveynlik kişiye özgüdür ve tek bir kuralı ve yöntemi yoktur. Hepimiz ebeveyn olma becerilerimizi geliştirmek için farklı yöntemlerden fayda sağlamaya çalışırız. Önemli olan ebeveyn olma sürecinde kendi doğallığımızı kaybetmeden çocuklarımızla ilişki kurabilmemizdir. Ancak doğallığını koruyabilen anne ve babalar çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp, onlara koşulsuz sevgi ile yaklaşabilirler. Son zamanlarda ulaşılabilir bilgi kaynaklarının fazlalığı bilgi kirliliğine yol açıp, doğru bilgiye ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum ebeveyn olmaya dair pek çok soruyu ve dolayısı ile bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bizler ebeveyn olarak çocuklarımızı yetiştirme sürecinde çoğu zaman doğru yolda olup olmadığımızı bilmek isteriz. Kendi yaşadığımız tecrübeleri, zorlandığımız konuları ve bazen de bu süreçte üstesinden geldiğimiz sorunları birbirimizle paylaşmak biz ebeveynlere yardımcı olabilir. Tam da bu sebeplerle hem çocuk gelişimi ve ebeveynlik ile ilgili aklınıza takılan konuları konuşmayı hem de çocuklarımızın sağlığı ile ilgili merak ettiklerimizi doğrusuyla yanlışıyla gözden geçirmeyi hedefliyoruz"

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyorGenç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor
Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildiKağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Diğer Haberler
Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Ergenlikte kilo almamak için ne yapılmalı? Ergenlikte kilo almak sakıncalı mı?

Ergenlikte kilo almamak için ne yapılmalı? Ergenlikte kilo almak sakıncalı mı?

Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!

İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.