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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

Hamza Dağ, Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinin Acil ek binası ile yeni Hemodiyaliz ve Fizik Tedavi binasının temel atma törenine katıldı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2002 yılından bugüne en çok gururla bahsedebilecekleri hususların sağlıkla ilgili olduğunu belirtti.

Dağ, iş adamı Mithat Öztüre'nin desteğiyle yaptırılacak Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinin Acil ek binası ile yeni Hemodiyaliz ve Fizik Tedavi binasının temel atma töreninde, sosyal güvenlik sisteminde yapılan gelişmelerden bahsetti.

Hamza Dağ, 2002 yılından bugüne en çok gururla bahsedebilecekleri hususların sağlıkla ilgili olduğunu vurgulayarak "Sosyal güvenlik sistemine alınan kişi oranının yüzde 52’lerden yüzde 97’lere çıkması ve bunların hepsinin de eczanelerden ilaçlarını alması, bütün hastanelerden faydalanabilir noktaya gelmesi sağlık anlamında sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada parmakla gösterilir ülkeler arasına geldiğimizi çok net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Bölgede hem sağlık hem de ulaşım konusunda hizmetlerinin devam ettiğini söyleyen Dağ, en kısa sürede Bergama Devlet Hastanesine tadilat ve tamirat konusunda yaklaşık 4 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de "Devletimizin önderliğinde bu desteklerle halkımıza sağlık hizmetini getirmeye, niteliğini artırmaya ve daha iyisini getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sürekli, 2002 yılından bu yana sağlıkta çok iyi hizmet verdiklerini ifade ederek 16 yıl önce sağlıkta yüzde 39 olan beğeni ve memnuniyetin yüzde 72 civarına yükseldiğini aktardı.

İş adamı Mithat Öztüre de "Doğduğum, büyüdüğüm, kazandığım Bergama'ya sağlık alanında böyle katkıları sağlamaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Himmetoğlu da yeni açılacak birimlerle ilgili bilgi verdi.

Bergama İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz’un ettiği duanın ardından temel atma törenine geçildi.

Törene, İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve vatandaşlar katıldı.

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