AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir'de

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2002 yılından bugüne en çok gururla bahsedebilecekleri hususların sağlıkla ilgili olduğunu belirtti.

Dağ, iş adamı Mithat Öztüre'nin desteğiyle yaptırılacak Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinin Acil ek binası ile yeni Hemodiyaliz ve Fizik Tedavi binasının temel atma töreninde, sosyal güvenlik sisteminde yapılan gelişmelerden bahsetti.

Hamza Dağ, 2002 yılından bugüne en çok gururla bahsedebilecekleri hususların sağlıkla ilgili olduğunu vurgulayarak "Sosyal güvenlik sistemine alınan kişi oranının yüzde 52’lerden yüzde 97’lere çıkması ve bunların hepsinin de eczanelerden ilaçlarını alması, bütün hastanelerden faydalanabilir noktaya gelmesi sağlık anlamında sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada parmakla gösterilir ülkeler arasına geldiğimizi çok net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Bölgede hem sağlık hem de ulaşım konusunda hizmetlerinin devam ettiğini söyleyen Dağ, en kısa sürede Bergama Devlet Hastanesine tadilat ve tamirat konusunda yaklaşık 4 milyon liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.