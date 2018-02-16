AK Parti’den hastane ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hedeflerinin Çorum’u sağlıkta bir numara yapmak olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Ceylan ve Karadağ, ziyarette Diyabetik Ayak Servisini ziyaret ederek, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye’de 4 merkezde bulunan Diyabet Ayak Servislerinden bir tanesinin de Çorum’da olduğunu ve bu servisi açabilmek için sadece yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin yeterli olmadığını dile getiren Ceylan, “Aynı zamanda güçlü bir genel cerrahi ve hekim altyapısı bulunması gerekiyor. Endokrin, enfeksiyon, ortopedi, genel cerrahi gibi branşlarda güçlü bir kadroya sahip olmak gerekiyor. Şu an hastanemizde 140 akademisyen ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda 170 doktor olmak üzere 310 doktor görev yapmaktadır. Kısa süre içinde 50 öğretim görevlisi akademisyen de hastanemizde göreve başlayacak. Sadece bu servisimize değil, hastanemizin diğer servislerine de başta civar illerimiz olmak üzere birçok bölgeden hasta gelmekte. Hastanemizin acil servisinde günlük ortalama 2 bin 500 hastaya hizmet verilmektedir. Hasta yakınları ve personelini de hesaba kattığımızda hastanemize günlük 25 bine yakın insan gelmektedir” dedi.

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Ceylan, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Şer odaklar şunu bilsin ki Afrin’den, Münbiç’ten, Fırat’ın Doğu’sundan ne zaman bizim çekileceğimizi sorgulamasınlar. Türk milleti kökü olan bir millet. Bir tane dahi terörist kalana kadar süreci devam ettireceğiz”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti iktidarında Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığını belirterek, “Geçmişte hastaneye düşenlerin adam yerine konulmadığı bir dönem yaşadık. O günler geride kaldı. Artık herkesin birer doktoru var. Ambulans için birilerine yalvarma dönemi bitti. Artık havayoluyla acil olan hastalar hastaneye sevk ediliyor. Bıçak parası denen illetten milletimiz kurtuldu“ ifadelerini kullandı.

Eskiden hastanelerde koğuş sisteminin olduğunu, odaların 8 kişiden oluştuğunu da hatırlatan Karadağ, “Refakatçı ile odalar 16 kişi oluyordu. Nefessiz, sağlıksız bir ortamda tedavi görüyorlardı. Fiziki şartlar çok kötüydü. Bugün 800 yataklı hastanemizde 327 özel odamız var. Dün 20 tane özel oda vardı. Bu odalarımızda 5 yıldız konforunda. Sadece merkezde değil ilçelerimizde öyle. Toplumumuz neye ihtiyaç duyduysa iktidarımız o konforu sağladı” diye konuştu.

Heyete, ziyarette Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı ve Hastane yöneticileri de eşlik etti.