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Ak Partili Milletvekili Öztürk kan bağışladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanlığı Birgül Gökmen Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışında bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, “Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.

Ak Partili Milletvekili Öztürk kan bağışladı

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanlığı Birgül Gökmen Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışında bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, “Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Bu konuda çok duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım, her bağış bir umuda dönüşür, hayat kurtarır” dedi.
Nihat Öztürk, Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ağar ile Kan Merkezi’nin yetkilileriyle de görüştü. Öztürk ile Kızılay heyeti, kurumun faaliyetleri, amaç ve hedefleri hakkında konuştu. Türk Kızılay’ının sadece ülkemizde değil, Dünyanın dört biryanında, ihtiyaç duyulan her yerde önemli ve kutsal bir görev yürüttüğünün altını çizen Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bu köklü ve saygın kuruluşuna yardımcı ve destek olmak tüm vatandaşlarımızın görevi olduğun düşünüyorum. Bu görevlerden en nemlisi, en hayatisi ise kan bağışı. Ben bu görevimi, bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ediyorum. Bu konuda çok duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım, her bağış bir umuda dönüşür, hayat kurtarır” dedi.

Ak Partili Milletvekili Öztürk kan bağışladı

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