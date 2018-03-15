Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

Yeni doğan yoğun bakım servislerinde kullanılması zorunlu olan ve yüksek ücretlerle yurt dışından temin edilen TPN yazılımı ve dolum cihazı Afyonkarahisar’da akademisyenlerden oluşan özel bir ekip tarafından üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim seferberliği başlattığı bu günlerde Afyonkarahisar’da bir grup akademisyenin bir araya gelerek kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekip, yüzde yüz yerli prematüre bebeklerin beslenmesinde kullanılan TPN yazılımı ve dolum cihazı üretti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Afşin, proje hakkında bilgi verdi. Afşin, “Projemiz özellikle prematüre bebeklerin yeni doğmuş, uzun süre hastanede yatması gereken ve ağız yoluyla beslenmesi sıkıntılı olan bebeklerin damar yoluyla beslenmesi sırasında kullanılan bir alet. Aletimiz iki bölümden oluşmakta, birinci bölüm hekimin damardan uzun süreli ağızdan beslenemeyen çocukların beslenmesi karışımını sağlayan cihaza program desteği veren bir alet. Burada amacımız hızlı bir şekilde order yazılımını kolaylaştırmak. Aynı zamanda order yazılımı sırsında oluşabilecek hataları, gözden kaçabilecek hataları en aza indirebilmek. Bu süreç içerisinde hekimin verdiği değerlere uyarı vererek, belirli limitlerin dışında hatalı değerler yazıldığında uyarı veren, böylece order yazılım hatalarını minimize eden bir yöntem. Programın kendisi de hekime beslenme önerileri verebiliyor. Hekim isterse bu önerileri kullanabiliyor ya da hastanın durumuna göre değişiklikleri yapabiliyor. Bu sistemin bir artısı da çocuğun iyilik halini, boyunu, kilosunu girdiğimiz zaman uygun protein miktarıyla uygun kiloyu almış mı? Ya da olması gereken kilonun neresindeyiz? Hekimin sadece order yazılım sırasında aynı zamanda hastanın takibini de yapabildiği kolaylık sağlayan bir sistem. TPN karışım cihazımız ise çok hassas birebir verilen orderin uygun şekilde karışmasını, karıştırılmasını sağlayan bir sistem” diye konuştu.