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Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yeni doğan yoğun bakım servislerinde kullanılması zorunlu olan ve yüksek ücretlerle yurt dışından temin edilen TPN yazılımı ve dolum cihazı Afyonkarahisar’da akademisyenlerden oluşan özel bir ekip tarafından üretildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim seferberliği başlattığı bu günlerde Afyonkarahisar’da bir grup akademisyenin bir araya gelerek kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekip, yüzde yüz yerli prematüre bebeklerin beslenmesinde kullanılan TPN yazılımı ve dolum cihazı üretti.Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Doç.

Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

Yeni doğan yoğun bakım servislerinde kullanılması zorunlu olan ve yüksek ücretlerle yurt dışından temin edilen TPN yazılımı ve dolum cihazı Afyonkarahisar’da akademisyenlerden oluşan özel bir ekip tarafından üretildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim seferberliği başlattığı bu günlerde Afyonkarahisar’da bir grup akademisyenin bir araya gelerek kendi imkanlarıyla oluşturdukları ekip, yüzde yüz yerli prematüre bebeklerin beslenmesinde kullanılan TPN yazılımı ve dolum cihazı üretti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Afşin, proje hakkında bilgi verdi. Afşin, “Projemiz özellikle prematüre bebeklerin yeni doğmuş, uzun süre hastanede yatması gereken ve ağız yoluyla beslenmesi sıkıntılı olan bebeklerin damar yoluyla beslenmesi sırasında kullanılan bir alet. Aletimiz iki bölümden oluşmakta, birinci bölüm hekimin damardan uzun süreli ağızdan beslenemeyen çocukların beslenmesi karışımını sağlayan cihaza program desteği veren bir alet. Burada amacımız hızlı bir şekilde order yazılımını kolaylaştırmak. Aynı zamanda order yazılımı sırsında oluşabilecek hataları, gözden kaçabilecek hataları en aza indirebilmek. Bu süreç içerisinde hekimin verdiği değerlere uyarı vererek, belirli limitlerin dışında hatalı değerler yazıldığında uyarı veren, böylece order yazılım hatalarını minimize eden bir yöntem. Programın kendisi de hekime beslenme önerileri verebiliyor. Hekim isterse bu önerileri kullanabiliyor ya da hastanın durumuna göre değişiklikleri yapabiliyor. Bu sistemin bir artısı da çocuğun iyilik halini, boyunu, kilosunu girdiğimiz zaman uygun protein miktarıyla uygun kiloyu almış mı? Ya da olması gereken kilonun neresindeyiz? Hekimin sadece order yazılım sırasında aynı zamanda hastanın takibini de yapabildiği kolaylık sağlayan bir sistem. TPN karışım cihazımız ise çok hassas birebir verilen orderin uygun şekilde karışmasını, karıştırılmasını sağlayan bir sistem” diye konuştu.

“Yüzde yüze yakın yerli olarak ürettiğimiz bir alet”
Programı ve cihazı yüzde yüz yerli bir şekilde kendilerinin ürettiğini belirten Afşin, “Üniversitemiz bünyesinde Zafer Teknokent’te şirketleştik. Bilim Teknoloji Bakanlığının desteklerini alarak bu aşamaya KOSGEB desteği ile geldik. Bünyemizde şu anda 5 tane biyomedikal mühendisi arkadaşımız çalışmakta. Üretimimizin büyük kısmını bizzat kendimiz üretiyoruz. Programı da, içerideki aksamı da yüzde yüze yakın yerli olarak ürettiğimiz bir alet. Bir sonraki aşamada da yine bakanlığımızın, KOSGEB’in desteği ile seri üretime geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

Akademisyenlerin prematüre bebekler için yeni buluşu

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