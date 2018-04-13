Akçakoca Belediye personeline sağlık taraması yapıldı

Akçakoca Belediyesi personeline, İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Solunum, işitme ve kan testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, rutin olarak yılda bir kez yapılması planlanan sağlık taraması özel bir firmanın sağlık ekibi tarafından yapıldı. Akçakoca Belediyesi’nde görevli personele belediye binası önüne kurulan mobil sağlık aracında, akciğer muayenesi, işitme testi yapıldı ve ayrıca kan örneği alındı.
Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen çalışanların sağlık takip dosyalarına işleniyor.
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