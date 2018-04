LEFKOŞA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkök, akciğer kanseri tedavisine kemoterapi ve radyoterapiye immünoterapi yönteminin de eklenmesiyle hastaların sağ kalım oranlarında üç kat artış sağlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Özkök, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanseri tedavisinde mesafe katedildiğini ortaya koyan önemli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Akciğer kanseri tedavisinde daha başarılı sonuçlar alınması için bilimsel araştırmaların sürdüğünü aktaran Özkök, "The New England Journal of Medicine isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, standart radyoterapi ve kemoterapi tedavisine eklenen immünoterapi tedavisi ile üç kat daha uzun süre hastalıksız sağ kalım elde edildi." dedi.

Özkök, 3. evre akciğer kanseri hastalarında standart tedavinin radyoterapi ve kemoterapi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Radyoterapiyle kemoterapi uygulamalarıyla elde edilen sonuçların daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda yapılan ve sonuçları yayımlanan bu araştırma, 700'ün üzerinde hasta ile gerçekleştirildi. Bu hastalardan bir kısmı sadece kemoterapi ile radyoterapi aldı. Bu hastaların üçte ikisi de kemoterapiden 15 gün sonrasında immünoterapi de gördü. İmmünoterapi uygulanan grupla karşılaştırma yapıldı. Sonuçta, iki grup arasında hastalıksız sağ kalımın sadece kemoterapi ve radyoterapi alanlara oranlara üç kat daha uzun olduğu gösterildi."