Akciğer kanserinden erken teşhisle kurtuldu

İzmir’de ani olarak ortaya çıkan öksürük şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvuran Ali Duman’ın akciğerinde kanser tespit edildi. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucu ülkemizde çok az yerde uygulanan bir yöntemle akciğer, kanserli dokudan temizlendi. İzmir Bergama’da yaşayan emekli polis memuru 68 yaşındaki Ali Duman, ani olarak ortaya çıkan öksürük şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Duman’ın akciğerinde kanser teşhis edildi. Kanserin diğer organlara sıçramadığının görülmesi üzerine ülkemizde çok az uygulanan videotorakoskopi ile akciğer, kanserli dokudan temizlendi. Başarılı bir operasyon sonucu kanserden kurtulan ve çok mutlu olduğunu belirten Ali Duman, "Uzun süre sigara kullandığım için bu rahatsızlığa yakalandığımı düşünüyorum. Doktor hanımın kayınpederiyle yakın arkadaşlığımız vardı. Onun önerisiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdum. Çok şükür bu hastalık diğer organlarıma yayılmamış. Doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirten hastanın eşi Necmiye Duman ise, “İyi ki doktorumuzu dinlemiş, gelmişiz. Belki erteleseydik her şey için çok geç olabilirdi” diye konuştu.

5 santimetre büyüklüğünde kitle

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Tuba Acar, ameliyatı ülkemizde çok az yerde uygulanan videotorakoskopi ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hastamız hastaneye başvurduğunda akciğerinin sağ üst bölümünde 5 santimetre büyüklüğünde bir kitle olduğunu tespit ettik. Videotorakoskopi yöntemiyle hastamızı sağlığına kavuşturduk. Normalde bu tip ameliyatlar açık olarak gerçekleştirilir. Bu durum geç iyileşmeyi ve hasta konforunu etkilemektedir. Kitle büyük olmasına rağmen hastamızın iyileşmesini kolaylaştırmak adına kapalı cerrahi yöntemini tercih ettik. Teknik olarak detaylı incelemenin yanında başka zorlukları da olan bir ameliyattı. Doç. Dr. Ozan Usluer’in de yardımlarıyla hastamızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Akciğer kanserinde erken teşhis çok önemli”

1-7 Nisan tarihlerinin ülkemizde Kanser Haftası olarak kutlandığını söyleyen Op. Dr. Acar, erken teşhisin kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Acar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanser tedavisinin başarısı, erken teşhisle yakından ilişkili. Erken teşhis için de kanser belirtisi olabilecek şikayetleri ciddiye almak ve kanser taramalarını aksatmamak önem taşıyor. Akciğer kanserinin en iyi tedavisi cerrahi olarak yapılıyor. Erken teşhis edilen hastalarda kitleler kapalı cerrahi yöntemleriyle gerçekleştirilebiliyor. Geç kalınıp kanser beyin, karaciğer ve mide gibi organlara yayıldığında cerrahi müdahale şansı kalmıyor. Hastalarımızın düzenli olarak taramalardan geçmeleri çok önemli. Bunu unutmamalılar."